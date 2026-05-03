Quem foi a melhor jogadora da final da Superliga? Jogue e dê sua opinião

A Superliga Feminina 2025/26 chegou ao fim neste domingo (3), com a vitória do Praia Clube por 3 sets a 0 sobre o Minas na final, disputada em jogo único no Ginásio do Ibirapuera. Neste jogo interativo, dê sua opinião e escolha a jogadora que teve o melhor desempenho na decisão do campeonato.

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Praia Clube quebra tabu contra o Minas e é tricampeão da Superliga

Khaletskaya, do Minas, enfrenta Caffrey, do Praia Clube, na rede da final da Superliga (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Na manhã deste domingo (3), o Praia Clube derrubou qualquer desconfiança que havia sobre o time ao longo da temporada. Com uma vitória contundente por sobre o Minas, por 3 a 0 (29/27, 25/21, 25/13), a equipe conquistou o terceiro título da Superliga Feminina de Vôlei, em um Ginásio do Ibirapuera lotado. O triunfo teve a assinatura de Payton Caffrey, maior pontuadora do jogo com 15 acertos.

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Após uma campanha de altos e baixos, o Praia Clube se fortaleceu durante os playoffs e chegou motivado para a decisão, mesmo enfrentando um retrospecto negativo no clássico. Nesta temporada, a equipe havia perdido os quatro jogos contra o Minas, válidos pela Superliga, Campeonato Mineiro, e Copa Brasil.

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Classificado para os playoffs em quarto lugar, o Praia Clube consolidou a classificação nas quartas de final após uma vitória por 3 a 0 sobre o Sesi Bauru, no terceiro jogo da série. Na semifinal, a equipe encarou o Sesc Flamengo, que havia liderado a primeira fase, e novamente decidiu a vaga no terceiro jogo, com uma vitória eletrizante no Maracanãzinho.

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