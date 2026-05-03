Campeã da Superliga, Adenizia desabafa sobre temporada do Praia: 'fomos xingadas'

Eleita MVP da Superliga, a central Adenizia é símbolo da trajetória do Praia Clube, que saiu de "desacreditado para campeão", como definiu a jogadora. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Minas na final, a atleta relembrou os altos e baixos da equipe na temporada, que incluíram noites em claro, debates com o treinador Rui Moreira e pressão da torcida.

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Após uma primeira fase irregular na Superliga, o Praia se classificou para os playoffs em quarto lugar e cresceu na fase decisiva da competição, passando por Sesi Bauru e Sesc Flamengo.

— Tinha dias que o nosso treino acabava e eu chegava 22 horas em casa, conversando com o Rui sobre o que não tava dando certo, o que tava faltando, e o que a gente podia fazer de diferente. A gente passou por tanta coisa, fomos xingadas, fizeram comboio pra não ir nos jogos, o ginásio já não estava cheio. A torcida realmente abandonou a gente em alguns momentos. Não todo mundo, óbvio, quem ficou com a gente até o final estava aqui hoje - disse.

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Experiente, capitã, e com forte perfil de liderança, Adenizia foi uma referência e porto seguro para as companheiras de equipe, e deixou sua marca dentro de quadra. A central terminou a Superliga como a segunda melhor bloqueadora, com 104 pontos no fundamento, e anotou 12 pontos na decisão. Não à toa, foi celebrada pelo grupo e fez questão de dedicar os prêmios de melhor central e MVP da competição ao elenco.

— Há um ano, entrei para receber o prêmio de melhor central sozinha, sem minha equipe, e sofri. Hoje entrei com meu time, que passou de desacreditado a campeão. Merece muito. Se ganhei MVP e melhor central, eu não teria isso sem minha equipe - disse.

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Adenizia, do Praia Clube, comemora a conquista do título da Superliga (Foto: Divulgação/ CBV)

De olho na seleção?

O técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, compareceu ao Ginásio do Ibirapuera para acompanhar a final entre Praia Clube e Minas, e os dois conversaram bastante após o jogo. Adenizia relembrou os aprendizados ao longo dos anos de trabalho com o treinador e foi questionada sobre a possibilidade de uma convocação.

— A seleção tá bem servida de central, acho que não tem essa necessidade de eu me apresentar. Óbvio que se perguntar se eu quero... Quem não quer? Mas tem que abrir espaço pra essa nova geração, hoje eu dividi o melhor bloqueio ali com a Júlia, ela, a Luzia, e todas essas meninas estão aptas a estar lá - finalizou.

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