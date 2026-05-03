Carol Gattaz e Camila Brait são homenageadas na final da Superliga

A final da Superliga Feminina de Vôlei foi marcada por fortes emoções mesmo após o clássico entre Praia Clube e Minas. A central Carol Gattaz, do Praia Clube, e a líbero Camila Brait, do Osasco, foram homenageadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) por suas trajetórias dentro de quadra. Ambas se aposentaram do vôlei profissional na temporada 2025/2026.

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Aos 44 anos, Gattaz encerrou a carreira devido a uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida em março de 2025. A central passou por cirurgia, mas um edema ósseo na tíbia atrapalhou o processo de recuperação e a jogadora relatou que sentia muitas dores no retorno aos treinamentos. Em março deste ano, a jogadora anunciou definitivamente a aposentadoria, e fez sua última partida com a camisa do Praia Clube na última rodada da fase de classificação, contra o Tijuca.

Medalhista de prata com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Carol atuou por duas temporadas no Praia Clube, após defender o rival Minas por 10 anos. A central soma sete/oito títulos da Superliga.

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Já Camila Brait optou por encerrar a carreira profissional aos 37 anos, para priorizar o tempo com a família. Capitã do Osasco, a líbero defendeu o Osasco nos últimos 18 anos e se tornou um símbolo do time paulista. A jogadora confessou que gostaria de ter parado de jogar profissionalmente na temporada 2024/2025, mas foi convencida pelo técnico Luizomar de Moura a adiar a despedida para o ano seguinte.

A jogadora fez seu último jogo no dia 24 de abril, quando o Osasco foi eliminado pelo Minas na semifinal da Superliga. Brait soma três títulos da competição e, assim como Carol Gattaz, também participou da conquista da prata olímpica em Tóquio com o Brasil.

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Carol Gattaz e Camila Brait se aposentam do vôlei juntas e são homenageadas na final da Superliga (Foto: Reprodução/X)

Praia Clube quebra tabu contra o Minas e é tricampeão da Superliga

Na manhã deste domingo (3), o Praia Clube derrubou qualquer desconfiança que havia sobre o time ao longo da temporada. Com uma vitória contundente por sobre o Minas, por 3 a 0 (29/27, 25/21, 25/13), a equipe conquistou o terceiro título da Superliga Feminina de Vôlei, em um Ginásio do Ibirapuera lotado. O triunfo teve a assinatura de Payton Caffrey, maior pontuadora do jogo com 15 acertos.

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Após uma campanha de altos e baixos, o Praia Clube se fortaleceu durante os playoffs e chegou motivado para a decisão, mesmo enfrentando um retrospecto negativo no clássico. Nesta temporada, a equipe havia perdido os cinco jogos contra o Minas, válidos pela Superliga, Campeonato Mineiro, e Copa Brasil.

Classificado para os playoffs em quarto lugar, o Praia Clube consolidou a classificação nas quartas de final após uma vitória por 3 a 0 sobre o Sesi Bauru, no terceiro jogo da série. Na semifinal, a equipe encarou o Sesc Flamengo, que havia liderado a primeira fase, e novamente decidiu a vaga no terceiro jogo, com uma vitória eletrizante no Maracanãzinho.

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