No vôlei, a distribuição de jogo da levantadora é essencial para um bom desempenho da equipe. E, na partida entre Praia Clube e Sesi Bauru, válida pelas quartas de final da Copa Brasil, isso será colocado à prova. O duelo, que tem início às 21h (de Brasília) deste sábado (24), coloca frente a frente duas levantadoras com história pela Seleção Brasileira: Macris, pelo time mineiro, e Dani Lins, pelo paulista.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo, de Bernardinho, e Barueri, de Zé Roberto, duelam na Copa Brasil: veja o retrospecto entre os técnicos

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Macris é a atual titular da amarelinha, para a qual foi convocada pela primeira vez em 2015. Entre idas e vindas, conquistou sua posição no plantel inicial em 2019. Ao longo do tempo, faturou duas medalhas olímpicas: prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024. Pelo Praia Clube, ela disputa a sua segunda temporada seguida.

Já Dani Lins tem o status de campeã olímpica no currículo, ao subir ao lugar mais alto do pódio em Londres 2012. A levantadora encerrou seu ciclo na Seleção em 2021, aos 36 anos, após ficar fora da lista de Zé Roberto para Tóquio 2020. Dani atua pelo Sesi Bauru desde a temporada 2019/20.

continua após a publicidade

Expectativas para o confronto entre Praia Clube x Sesi Bauru na Copa Brasil

Em entrevista ao Lance!, ao projetar o duelo contra o Sesi Bauru pelas quartas da Copa Brasil, Macris destacou a distribuição de jogo de Dani Lins.

— Enfrentar a equipe comandada por Dani Lins é sempre um grande desafio. A equipe vem com grande pressão no ataque, consistência no passe permitindo a velocidade e acionamento das centrais, o que exige muito da nossa atenção no sistema defensivo.

continua após a publicidade

Macris no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Já Dani Lins mencionou não somente a levantadora adversária, mas também outras atletas que podem ser decisivas no confronto.

— A gente já se acostumou com isso, não só enfrentar a Macris, mas a Adenízia, a Natinha que defende muito. Enfrentar o Praia é difícil, não só pelo momento, mas é um time que sempre esteve ali no topo.

A capitã Dani Lins, durante disputa da Supercopa de Vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

Confira as informações da partida

✅ FICHA TÉCNICA

Praia Clube x Sesi Bauru

COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio UTC, em Uberlândia (MG)

📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.

+Aposte na vitória do seu time na Copa Brasil

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



