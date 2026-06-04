Julia Kudiess comemora atuação na estreia da VNL: 'Pressão positiva'
Central marcou 20 pontos na vitória do Brasil sobre a Holanda nesta quarta-feira (3)
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BRASÍLIA - Nesta quarta-feira (3), Julia Kudiess se mostrou uma jogadora completa na vitória do Brasil sobre a Holanda na estreia da VNL. A central não só bloqueou - sua principal marca -, como também atacou e pontuou nos saques. Não à toa, a nova jogadora do Novara terminou a partida como a terceira maior pontuadora.
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Ao longo do confronto, Kudiess anotou 20 pontos. Dentre eles, oito foram de ataque, oito de bloqueio e quatro de saque. Após a partida, a central comemorou seu desempenho e, principalmente, a melhora nos saques.
— Eu coloco uma pressão muito grande em cima de mim, principalmente depois dos números do anos passado. É uma pressão positiva, de saber que eu posso ir além. A Seleção é muito coletiva. Então, se eu não ataco, eu tenho que ajudar nos outros fundamentos. Estou muito feliz que meu saque melhorou. Que continue assim!
Na Liga das Nações do ano passado, Kudiess igualou o recorde de bloqueios da competição, com 63 pontos marcados nesse fundamento. Para o técnico José Roberto Guimarães, além dos números, o mais importante é que a central se torne mais madura dentro de quadra.
— Vejo a Julia crescendo na consistência dos fundamentos e no foco, principalmente. Nos bloqueios, ela está ligada o tempo inteiro em quem está na rede e quais são as características de cada atacante. Ela sempre está conversando comigo ou com a comissão técnica, fazendo perguntas. A Julia é muito boa de leitura e tem uma disponibilidade de jogo incrível. É bacana ver as atitudes que ela tem tomado e o comprometimento que ela vem tendo com o time.
Brasil leva susto, mas bate Holanda na estreia da VNL
Com o apoio da torcida na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção feminina de vôlei estreou com o pé direito na Liga das Nações. A equipe superou um início de partida nervoso e uma terceira parcial acirrada e bateu a Holanda por 3 sets a 1, nas parciais 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23.
A maior pontuadora da partida foi Julia Bergmann, com 24 acertos. Não muito atrás, vieram Tainara (21) e Julia Kudiess (20). Pelo lado da Holanda, quem atuou melhor foi a ponteira Kok, com 13 pontos.
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A Seleção volta à quadra nesta quinta-feira (4), em jogo contra a República Dominicana, às 20h (de Brasília).
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