Julia Kudiess comemora atuação na estreia da VNL: 'Pressão positiva'

BRASÍLIA - Nesta quarta-feira (3), Julia Kudiess se mostrou uma jogadora completa na vitória do Brasil sobre a Holanda na estreia da VNL. A central não só bloqueou - sua principal marca -, como também atacou e pontuou nos saques. Não à toa, a nova jogadora do Novara terminou a partida como a terceira maior pontuadora.

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Ao longo do confronto, Kudiess anotou 20 pontos. Dentre eles, oito foram de ataque, oito de bloqueio e quatro de saque. Após a partida, a central comemorou seu desempenho e, principalmente, a melhora nos saques.

— Eu coloco uma pressão muito grande em cima de mim, principalmente depois dos números do anos passado. É uma pressão positiva, de saber que eu posso ir além. A Seleção é muito coletiva. Então, se eu não ataco, eu tenho que ajudar nos outros fundamentos. Estou muito feliz que meu saque melhorou. Que continue assim!

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Na Liga das Nações do ano passado, Kudiess igualou o recorde de bloqueios da competição, com 63 pontos marcados nesse fundamento. Para o técnico José Roberto Guimarães, além dos números, o mais importante é que a central se torne mais madura dentro de quadra.

— Vejo a Julia crescendo na consistência dos fundamentos e no foco, principalmente. Nos bloqueios, ela está ligada o tempo inteiro em quem está na rede e quais são as características de cada atacante. Ela sempre está conversando comigo ou com a comissão técnica, fazendo perguntas. A Julia é muito boa de leitura e tem uma disponibilidade de jogo incrível. É bacana ver as atitudes que ela tem tomado e o comprometimento que ela vem tendo com o time.

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Julia Kudiess comemora ponto em Brasil x Holanda na estreia da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Brasil leva susto, mas bate Holanda na estreia da VNL

Com o apoio da torcida na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção feminina de vôlei estreou com o pé direito na Liga das Nações. A equipe superou um início de partida nervoso e uma terceira parcial acirrada e bateu a Holanda por 3 sets a 1, nas parciais 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23.

A maior pontuadora da partida foi Julia Bergmann, com 24 acertos. Não muito atrás, vieram Tainara (21) e Julia Kudiess (20). Pelo lado da Holanda, quem atuou melhor foi a ponteira Kok, com 13 pontos.

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A Seleção volta à quadra nesta quinta-feira (4), em jogo contra a República Dominicana, às 20h (de Brasília).