Evandro e Arthur avançam no Elite 16 de Vôlei de Praia; veja outros resultados

A quinta-feira foi de fortes emoções para as duplas brasileiras na etapa do Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Copacabana. Com a torcida apoiando a cada ponto, os atletas da casa protagonizaram batalhas épicas, com destaque para a incrível virada de Evandro e Arthur Lanci e a vitória de André e Renato no encerramento da noite. Por outro lado, Hegeile/Vitoria e George/Saymon lutaram muito, mas acabaram derrotados no tie-break.

Como foram os brasileiros no Elite 16 de Vôlei de Praia:

Virada com autoridade para Evandro e Arthur

No confronto das 17h contra os cubanos Alayo e Diaz, Evandro e Arthur Lanci mostraram poder de reação. Após um início equilibrado, os cubanos abriram vantagem e, mesmo com a recuperação brasileira que levou ao empate em 10 a 10, fecharam o primeiro set em 21 a 18.

A segunda parcial seguiu o roteiro de equilíbrio. Os cubanos chegaram a abrir 11 a 8, mas o Brasil, empurrado por um bloqueio decisivo de Evandro, virou para 13 a 12. Em uma troca de pontos emocionante, os brasileiros foram superiores no final e fecharam em 21 a 17, forçando o tie-break. No set decisivo, a dupla da casa foi dominante. Com saques potentes e bloqueios de Evandro, aliados à leitura de jogo inteligente de Arthur, eles não deram chances aos adversários e fecharam o set em 15 a 8, selando a vitória de virada por 2 sets a 1.

André e Renato vencem no último jogo do dia

Encerrando a programação na quadra central, André e Renato enfrentaram os alemães J. e B. Sagstetter. Os brasileiros começaram bem, aproveitando os erros de saque dos adversários para abrir 9 a 6. Apesar do empate alemão, a dupla da casa manteve a calma e fechou a primeira parcial em 21 a 16.

Os alemães voltaram melhor para o segundo set, que se tornou mais acirrado, com longos rallys e belas defesas de ambos os lados. A dupla europeia levou a melhor, vencendo por 21 a 19 e empatando a partida. No tie-break, o equilíbrio persistiu, mas um bloqueio crucial de André no final deu a vitória à dupla brasileira por 15 a 12, fechando o jogo em 2 sets a 1.

Luta até o fim, mas revés para Hegeile e Vitoria

No feminino, Hegeile e Vitoria por pouco não conseguiram uma virada heroica contra as americanas Shaw e Cheng. Dominadas no primeiro set e perdendo por 21 a 12, as brasileiras se recuperaram na segunda parcial. Em uma reta final emocionante, salvaram dois match points e, com a força do bloqueio, viraram o placar para fechar em 22 a 20.

Empurradas pela torcida em Copacabana, Hegeile e Vitoria lideraram o tie-break até o décimo ponto, quando as americanas empataram e viraram para 11 a 10. As brasileiras ainda salvaram mais um match point, mas não conseguiram evitar a derrota por 15 a 13, com as americanas fechando a partida em 2 sets a 1.

George e Saymon caem em batalha contra austríacos

Em outra partida decidida nos detalhes, George e Saymon foram superados pela dupla da Áustria, Hammarberg e Berger T. Os brasileiros começaram bem, vencendo um primeiro set parelho por 22 a 20, com destaque para um bloqueio decisivo de Saymon.

No entanto, os austríacos voltaram com um bloqueio muito eficiente para o segundo set, abriram vantagem e fecharam em 21 a 18. No tie-break, George e Saymon chegaram a abrir 5 a 1, mas permitiram a virada dos adversários. O set seguiu truncado até o fim, quando dois bloqueios seguidos deram a vitória aos austríacos por 16 a 14, definindo o placar final em 2 sets a 1.