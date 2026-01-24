Masa Kirov, ponteira sérvia do Sesc RJ Flamengo, fez sua estreia na temporada 2026 nesta sexta-feira (23). A atleta ficou de fora dos primeiros jogos devido a um corte na mão direita, resultado de um acidente doméstico. Kirov entrou no terceiro set da vitória do Rubro-Negro sobre o Paulistano Barueri e foi dona de pontos importantes, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Brasil.

Ao final do jogo, em entrevista ao Lance!, a sérvia comemorou estar de volta à ação. A ponteira faz sua primeira temporada no voleibol brasileiro.

— É ótimo estar de volta, me sinto muito bem. Estou muito feliz que voltei a treinar bem e normalmente. É realmente ótimo estar de volta com o time.

Masa Kirov em seu primeiro jogo pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ CRF)

Para Kirov, a vitória na Copa Brasil é um fator essencial para manter a confiança da equipe, pensando, inclusive, na fase de playoffs da Superliga Feminina.

— Com certeza, essa vitória nos dá mais confiança para a competição nacional e para as outras partidas. Acho que jogamos como um time, e essa é parte mais importante.

Próximo compromisso do Flamengo

Já garantido nas semifinais da Copa Brasil, o Rubro-Negro volta à quadra nesta nesta terça-feira (27), em jogo adiantado da 18ª rodada da Superliga Feminina. O duelo é um clássico contra o Osasco, às 21h (de Brasília).

