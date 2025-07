Darlan brilha e Brasil bate Turquia pela VNL masculina

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Turquia em partida válida pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei. O jogo aconteceu na madrugada deste sábado (19), em Chiba, no Japão, e foi vencido por 3 a 1 e parciais de 25/22, 26/24, 22/25 e 25/22. Darlan foi o maior pontuador da seleção no duelo, com 27 pontos.

O Brasil retorna às quadras na madrugada de domingo (20), às 02h30, contra a Alemanha. Na tabela, já classificada para a fase final, a seleção brasileira masculina ocupa a primeira colocação, com 29 pontos; são dez vitórias e apenas uma derrota.

1º SET

A Seleção Brasileira começou superior na partida e abriu 5 a 3 após quebrar o serviço dos turcos duas vezes. A vantagem foi ampliada logo depois, para 15 a 9, com a defesa do Brasil crescendo de produção, mesmo após tempo técnico pedido por Umut Cakir.

Na sequência, a Turquia conseguiu encostar em 15 a 13, após erros de ataque do Brasil. Após pausa pedida por Bernardinho, a Seleção Brasileira conseguiu administrar a vantagem até o fim e, com ponto de Adriano, fechou a primeira parcial em 25 a 22 e abriu 1 set a 0.

O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

2º SET

A Turquia retornou superior, com bloqueio forte e erros do Brasil no ataque, os turcos abriram 10 a 4 após sequência de seis pontos em sete disputados. A Seleção Brasileira começou a reagir e, com Darlan, a desvantagem caiu para 12 a 9. Porém, após ace de Lagumdzija e bloqueio, a Turquia voltou a abrir, com 15 a 9.

Após tempo técnico, a equipe de Bernardinho se reorganizou e voltou a encurtar a desvantagem para três pontos, 15 a 13, após ataque e bloqueio de Lucarelli. O Brasil seguiu melhor e chegou ao empate em 19 a 19, com dois aces seguidos de Eduardo Chizoba. A virada não demorou e, com ponto de Lucarelli, após erro de recepção da Turquia, o placar ficou 21 a 20. Os turcos não desistiram e deixaram a parcial viva até o fim, mas após ace de Judson, a Seleção Brasileira fechou o set em 26 a 24 e abriu 2 sets a 0.

3º SET

A Turquia começou melhor e abriu 4 a 0, com diversos erros técnicos do Brasil. Após tempo pedido por Bernardinho, a Seleção Brasileira se recupero, mas sem diminuir a desvantagem. Os turcos se destacaram no saque, principalmente com Mandiraci, com três aces e fecharam a parcial por 25 a 22, após erro de serviço de Darlan, e diminuíram em 2 sets a 1.

O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

4º SET

Com nova formação, o Brasil começou a parcial melhor e abriu 9 a 6, principalmente com o bloqueio, que começou a aparecer. Porém, apesar do início bom, a Turquia chegou ao empate em 10 a 10, com Mandiraci inspirado no saque. Mas a igualdade não ficou por muito tempo, já que a Seleção Brasileira quebrou o serviço turco após ace de Darlan, 13 a 11.

Na reta final, o Brasil conseguiu administrar a vantagem conquistada e fechou a parcial em 25 a 22, após ataque de Darlan, e venceu a partida por 3 sets a 1.

Darlan, com 20 pontos, foi o maior pontuador da vitória do Brasil por 3 sets a 1 sobre a Turquia (Foto: Divulgação/Volleyball World)

