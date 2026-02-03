Tandara anuncia aposentadoria do vôlei: 'Ansiosa por novos desafios'

Na noite desta segunda feira (2), Tandara Caixeta pegou o mundo do vôlei de surpresa ao anunciar sua aposentadoria, aos 37 anos de idade. A oposta, campeã olímpica em Londres 2012, estava suspensa por doping até julho de 2027 e decidiu encerrar a carreira.

O anúncio da aposentadoria foi feito através de uma publicação nas redes sociais, na qual Tandara, suspensa das quadras de forma definitiva desde 2022, afirmou que cada dia de espera pelo retorno é "morrer um pouquinho".

A jogadora não deixou claro quais serão seus próximos passos, mas se mostrou "ansiosa" para os desafios seguintes e escreveu que continuará acompanhando o vôlei de perto, com foco em jovens atletas.

Por clubes, durante sua carreira, Tandara defendeu times como o Osasco, o Sesc RJ Flamengo e o Minas. Já pela Seleção, a oposta, conhecida por seus ataques potentes, tem o título de campeã olímpica em Londres 2012.

Relembre a suspensão de Tandara

A jogadora ficou de fora das últimas partidas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 após uma suspensão provisória do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A punição foi motivada por uma "potencial violação da regra antidopagem" em exame surpresa realizado no dia 7 de julho de 2021, no centro de treinamento da CBV, que teve um resultado analítico adverso para a substância Ostarina.

Tandara pela Seleção Brasileira (Foto: Angela Weiss/AFP)

A suspensão definitiva ocorreu em maio de 2022, após um julgamento de quase quatro horas de duração. Os três Auditores do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) foram unânimes na decisão, que tiraria Tandara das quadras pelos quatro anos seguintes. A oposta alegou contaminação cruzada e processou duas farmácias. No entanto, o argumento não foi validado.

Perto de voltar às quadras, Tandara descumpriu a suspensão e foi novamente punida. Isso porque a atleta jogou o Campeonato Brasileiro Master em abril de 2025. Após isso, a punição foi aumentada em dois anos, e a jogadora só poderia voltar a atuar em julho de 2027.

