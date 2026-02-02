menu hamburguer
Vôlei

Na Superliga Masculina, Minas vence líder Cruzeiro e quebra sequência negativa

Equipe estava há três jogos sem vencer

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/02/2026
00:30
Minas vence Cruzeiro na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Sada Cruzeiro)
imagem cameraMinas vence Cruzeiro na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Sada Cruzeiro)
A noite deste domingo (1) reservou um acirrado jogo válido pela 15ª rodada, a quarta do returno, da Superliga Masculina. Na partida, disputada na Arena BH, o Minas venceu o líder Cruzeiro por 3 sets a 1, de virada, nas parciais 23/25, 25/23, 25/22 e 25/22. Este é o primeiro triunfo da equipe depois de uma sequência de três derrotas seguidas, contando com a partida de quartas de final da Copa Brasil.

Leo Lukas foi premiado com o troféu VivaVôlei. O ponteiro marcou 17 pontos, essenciais para a vitória minastenista. Destes, 10 foram de ataque, cinco de bloqueio e dois de saque. No entanto, o maior pontuador da partida foi o oposto Abouba, com 21 acertos: 20 de ataque e um de bloqueio.

O resultado coloca o Minas no G4 da Superliga Masculina. A equipe conquistou 27 pontos após oito vitórias e sete derrotas. Já o Cruzeiro, que conheceu sua terceira derrota na competição, permanece na liderança da tabela. A Raposa tem 38 pontos, contra 33 do Campinas, segundo colocado.

Minas vence Cruzeiro na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Sada Cruzeiro)
Minas vence Cruzeiro na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Sada Cruzeiro)

Próximos compromissos das equipes

O Minas volta à quadra neste sábado (7) para um duelo contra o Suzano, às 19h (de Brasília). Já o Cruzeiro mede forças com o Goiás no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília).

Outros resultados de domingo (1)

  • Goiás 1 x 3 Monte Carmelo (17/25, 25/20, 17/25 e 18/25)
  • São José 3 x 0 JF Vôlei (25/23, 25/22 e 25/21)

Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Cruzeiro

38

15

12

Campinas

33

15

11

Praia Clube

32

14

12

Minas

27

15

8

Goiás

24

15

8

Suzano

22

14

7

Guarulhos

20

15

7

Monte Carmelo

20

15

7

Sesi Bauru

19

14

7

10º

São José

14

15

4

11º

Joinville Vôlei

13

14

4

12º

JF Vôlei

2

15

1

