A noite deste domingo (1) reservou um acirrado jogo válido pela 15ª rodada, a quarta do returno, da Superliga Masculina. Na partida, disputada na Arena BH, o Minas venceu o líder Cruzeiro por 3 sets a 1, de virada, nas parciais 23/25, 25/23, 25/22 e 25/22. Este é o primeiro triunfo da equipe depois de uma sequência de três derrotas seguidas, contando com a partida de quartas de final da Copa Brasil.

Leo Lukas foi premiado com o troféu VivaVôlei. O ponteiro marcou 17 pontos, essenciais para a vitória minastenista. Destes, 10 foram de ataque, cinco de bloqueio e dois de saque. No entanto, o maior pontuador da partida foi o oposto Abouba, com 21 acertos: 20 de ataque e um de bloqueio.

O resultado coloca o Minas no G4 da Superliga Masculina. A equipe conquistou 27 pontos após oito vitórias e sete derrotas. Já o Cruzeiro, que conheceu sua terceira derrota na competição, permanece na liderança da tabela. A Raposa tem 38 pontos, contra 33 do Campinas, segundo colocado.

Minas vence Cruzeiro na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Sada Cruzeiro)

Próximos compromissos das equipes

O Minas volta à quadra neste sábado (7) para um duelo contra o Suzano, às 19h (de Brasília). Já o Cruzeiro mede forças com o Goiás no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília).

Outros resultados de domingo (1)

Goiás 1 x 3 Monte Carmelo (17/25, 25/20, 17/25 e 18/25)

(17/25, 25/20, 17/25 e 18/25) São José 3 x 0 JF Vôlei (25/23, 25/22 e 25/21)

Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Cruzeiro 38 15 12 2º Campinas 33 15 11 3º Praia Clube 32 14 12 4º Minas 27 15 8 5º Goiás 24 15 8 6º Suzano 22 14 7 7º Guarulhos 20 15 7 8º Monte Carmelo 20 15 7 9º Sesi Bauru 19 14 7 10º São José 14 15 4 11º Joinville Vôlei 13 14 4 12º JF Vôlei 2 15 1

