Na Superliga Masculina, Minas vence líder Cruzeiro e quebra sequência negativa
Equipe estava há três jogos sem vencer
A noite deste domingo (1) reservou um acirrado jogo válido pela 15ª rodada, a quarta do returno, da Superliga Masculina. Na partida, disputada na Arena BH, o Minas venceu o líder Cruzeiro por 3 sets a 1, de virada, nas parciais 23/25, 25/23, 25/22 e 25/22. Este é o primeiro triunfo da equipe depois de uma sequência de três derrotas seguidas, contando com a partida de quartas de final da Copa Brasil.
Leo Lukas foi premiado com o troféu VivaVôlei. O ponteiro marcou 17 pontos, essenciais para a vitória minastenista. Destes, 10 foram de ataque, cinco de bloqueio e dois de saque. No entanto, o maior pontuador da partida foi o oposto Abouba, com 21 acertos: 20 de ataque e um de bloqueio.
O resultado coloca o Minas no G4 da Superliga Masculina. A equipe conquistou 27 pontos após oito vitórias e sete derrotas. Já o Cruzeiro, que conheceu sua terceira derrota na competição, permanece na liderança da tabela. A Raposa tem 38 pontos, contra 33 do Campinas, segundo colocado.
Próximos compromissos das equipes
O Minas volta à quadra neste sábado (7) para um duelo contra o Suzano, às 19h (de Brasília). Já o Cruzeiro mede forças com o Goiás no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília).
Outros resultados de domingo (1)
- Goiás 1 x 3 Monte Carmelo (17/25, 25/20, 17/25 e 18/25)
- São José 3 x 0 JF Vôlei (25/23, 25/22 e 25/21)
Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Cruzeiro
38
15
12
2º
Campinas
33
15
11
3º
Praia Clube
32
14
12
4º
Minas
27
15
8
5º
Goiás
24
15
8
6º
Suzano
22
14
7
7º
Guarulhos
20
15
7
8º
Monte Carmelo
20
15
7
9º
Sesi Bauru
19
14
7
10º
São José
14
15
4
11º
Joinville Vôlei
13
14
4
12º
JF Vôlei
2
15
1
Tudo sobre
