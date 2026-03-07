menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Minas vence Sesc Flamengo e se isola na liderança da Superliga Feminina

Diante de sua torcida, equipe mineira fez 3 sets a 0 sobre o Rubro-Negro

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago dos Santos Fernandes Gonçalves,
Dia 07/03/2026
00:08
A três rodadas do fim da fase classificatória, Minas está quatro pontos na frente do Sesc Flamengo (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
A três rodadas do fim da fase classificatória, Minas está quatro pontos na frente do Sesc Flamengo (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Em confronto direto pela liderança da Superliga Feminina, o Minas superou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, na noite desta sexta-feira (6). Diante de sua torcida, a equipe mineira venceu com parciais de 25/23, 30/28 e 25/17.

Com o resultado, o time comandado pelo italiano Lorenzo Pintus se isolou no topo da tabela, agora com quatro pontos à frente do Rubro-Negro, segundo colocado.

A ponteira canadense Hilary Johnson, do Minas, foi eleita a melhor em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei.

Do outro lado, a americana Simone Lee, ponteira do Sesc RJ Flamengo e maior pontuadora da competição, teve 20 acertos (18 de ataque e 2 de bloqueio) e foi a principal pontuadora da partida válida pela 19ª rodada, a oitava do returno.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o jogo?

Minas x Sesc Flamengo pela Superliga Feminina 2025/2026 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Minas x Sesc Flamengo pela Superliga Feminina 2025/2026 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Exercendo dominância em quadra do início ao fim, o Minas soube administrar as vantagens que obteve no primeiro e no último set. O líder da Superliga encontrou dificuldades apenas na segunda parcial, quando viu a equipe treinada por Bernardinho conseguir o primeiro set point após estar perdendo por 23 a 20.

A vitória no set mais disputado da noite foi confirmada após o bloqueio da levantadora polonesa Nowicka, um dos seis pontos marcados pelo time mineiro no fundamento.

continua após a publicidade

Próximos compromissos das equipes pela Superliga Feminina

O Minas volta à quadra na próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), contra o Osasco, na Arena UniBH. O Sesc RJ Flamengo enfrenta o Sesi Bauru na sexta-feira (13), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho.

