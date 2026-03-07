Minas vence Sesc Flamengo e se isola na liderança da Superliga Feminina
Diante de sua torcida, equipe mineira fez 3 sets a 0 sobre o Rubro-Negro
Em confronto direto pela liderança da Superliga Feminina, o Minas superou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, na noite desta sexta-feira (6). Diante de sua torcida, a equipe mineira venceu com parciais de 25/23, 30/28 e 25/17.
Com o resultado, o time comandado pelo italiano Lorenzo Pintus se isolou no topo da tabela, agora com quatro pontos à frente do Rubro-Negro, segundo colocado.
A ponteira canadense Hilary Johnson, do Minas, foi eleita a melhor em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei.
Do outro lado, a americana Simone Lee, ponteira do Sesc RJ Flamengo e maior pontuadora da competição, teve 20 acertos (18 de ataque e 2 de bloqueio) e foi a principal pontuadora da partida válida pela 19ª rodada, a oitava do returno.
Como foi o jogo?
Exercendo dominância em quadra do início ao fim, o Minas soube administrar as vantagens que obteve no primeiro e no último set. O líder da Superliga encontrou dificuldades apenas na segunda parcial, quando viu a equipe treinada por Bernardinho conseguir o primeiro set point após estar perdendo por 23 a 20.
A vitória no set mais disputado da noite foi confirmada após o bloqueio da levantadora polonesa Nowicka, um dos seis pontos marcados pelo time mineiro no fundamento.
Próximos compromissos das equipes pela Superliga Feminina
O Minas volta à quadra na próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), contra o Osasco, na Arena UniBH. O Sesc RJ Flamengo enfrenta o Sesi Bauru na sexta-feira (13), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho.
Tudo sobre
