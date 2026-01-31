Brasileira medalhista olímpica bate recorde de bloqueios na Liga Americana de vôlei
Carolana marcou 10 pontos nesse fundamento, feito nunca antes alcançado na recém-criada LOVB
- Matéria
- Mais Notícias
Ana Carolina da Silva, duas vezes medalhista olímpica, chegou com tudo nos Estados Unidos! Na primeira temporada na League One Volleyball (LOVB), a liga profissional de vôlei norte-americana, a central bateu o recorde de pontos de bloqueio por jogo. O feito foi alcançado em vitória do Nebraska sobre o Madison por 3 sets a 2, nas parciais 19/25, 25/22, 25/22, 24/26 e 16/14.
Relacionadas
- Vôlei
Brasil receberá quatro das 15 etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia em 2026
Vôlei31/01/2026
- Vôlei
Rosamaria estreia série sobre atletas estrangeiras no vôlei japonês
Vôlei30/01/2026
- Vôlei
Técnico do Tijuca elenca ‘inconstância’ como fator decisivo para derrota contra o Flamengo na Superliga
Vôlei31/01/2026
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Carolana, como é carinhosamente conhecida, anotou 10 pontos no fundamento de bloqueio, cravando seu nome na história da recém-criada LOVB, que está na sua segunda temporada. No total, a central colocou a bola no chão 17 vezes, despontando como a maior pontuadora do confronto ao lado de sua companheira Jordan Larson.
A atuação na partida, válida pela quinta rodada da competição, também rendeu o prêmio de MVP à Carol. Ao fim do duelo, a jogadora comemorou o recorde.
— É legal, mas o melhor é vencer. Fico feliz pois conseguimos fazer o que devemos fazer. E vimos essas boas ações se transformando em pontos.
➡️ Brasil receberá quatro das 15 etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia em 2026
A trajetória de Carolana
A central anunciou sua aposentadoria da Seleção Brasileira em agosto do ano passado. Pela equipe, conquistou duas medalhas olímpicas: a prata em Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024. Além disso, soma três pratas em Liga das Nações, dois ouros em Grand Prix (2014 e 2017), e uma prata e um bronze em Mundiais.
Por clubes, atuou pelo Scandicci, da Itália, antes de se transferir para o voleibol norte-americano. O último time que Carolana defendeu no Brasil foi o Praia Clube, entre as temporadas 2018/19 e 2022/23.
+Aposte na vitória do seu time na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias