Ana Carolina da Silva, duas vezes medalhista olímpica, chegou com tudo nos Estados Unidos! Na primeira temporada na League One Volleyball (LOVB), a liga profissional de vôlei norte-americana, a central bateu o recorde de pontos de bloqueio por jogo. O feito foi alcançado em vitória do Nebraska sobre o Madison por 3 sets a 2, nas parciais 19/25, 25/22, 25/22, 24/26 e 16/14.

Carolana, como é carinhosamente conhecida, anotou 10 pontos no fundamento de bloqueio, cravando seu nome na história da recém-criada LOVB, que está na sua segunda temporada. No total, a central colocou a bola no chão 17 vezes, despontando como a maior pontuadora do confronto ao lado de sua companheira Jordan Larson.

A atuação na partida, válida pela quinta rodada da competição, também rendeu o prêmio de MVP à Carol. Ao fim do duelo, a jogadora comemorou o recorde.

— É legal, mas o melhor é vencer. Fico feliz pois conseguimos fazer o que devemos fazer. E vimos essas boas ações se transformando em pontos.

Carol em partida do Nebraska na LOVB (Foto: Reprodução/ Instagram)

A trajetória de Carolana

A central anunciou sua aposentadoria da Seleção Brasileira em agosto do ano passado. Pela equipe, conquistou duas medalhas olímpicas: a prata em Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024. Além disso, soma três pratas em Liga das Nações, dois ouros em Grand Prix (2014 e 2017), e uma prata e um bronze em Mundiais.

Por clubes, atuou pelo Scandicci, da Itália, antes de se transferir para o voleibol norte-americano. O último time que Carolana defendeu no Brasil foi o Praia Clube, entre as temporadas 2018/19 e 2022/23.

