Vôlei

Brasil receberá quatro das 15 etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia em 2026

O país sedia as três primeiras etapas da categoria Elite

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/01/2026
16:35
Carol e Rebecca conquistam o bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)
imagem cameraCarol e Rebecca conquistam o bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)
  Matéria
  Mais Notícias

O calendário oficial da temporada 2026 do Circuito Mundial de vôlei de praia foi divulgado nesta sexta-feira (30) pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Segundo o documento, serão 15 etapas da competição e, destas, quatro serão realizadas no Brasil, o país que figura mais vezes na lista.

As cidades verde-amarelas escolhidas para sediarem a competição foram João Pessoa (PB), Saquarema (RJ), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Todas elas são da categoria Elite. Ao todo, dentre as 15, são oito etapas deste módulo e outras sete do Challenger, que garantem o acesso de duplas à divisão principal.

O calendário do vôlei de praia mundial Elite será aberto no Brasil, com três etapas em sequência. Após isso, a competição aterrissa novamente no país no meio do ano. Confira as datas:

  • João Pessoa (Brasil) - de 11 a 15 de março
  • Saquarema (Brasil) - 8 a 12 de abril
  • Brasília (Brasil) - 29 de abril a 3 de maio
  • Rio de Janeiro (Brasil) - 29 de julho a 2 de agosto

Carol e Rebecca lideram o ranking mundial de vôlei de praia

Carol e Rebecca fecharam a temporada 2025 no topo do ranking da Volleyball World, seguidas pelas também brasileiras Thâmela e Vic. Duda e Ana Patrícia formam a outra dupla do país que figura no Top 10. As atuais campeãs olímpicas ocupam a quinta colocação.

Carol e Rebecca disputam o bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)
Carol e Rebecca conquistaram a medalha de bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

