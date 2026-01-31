O calendário oficial da temporada 2026 do Circuito Mundial de vôlei de praia foi divulgado nesta sexta-feira (30) pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Segundo o documento, serão 15 etapas da competição e, destas, quatro serão realizadas no Brasil, o país que figura mais vezes na lista.

continua após a publicidade

➡️ Sesc Flamengo vence Tijuca e se isola na liderança da Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

As cidades verde-amarelas escolhidas para sediarem a competição foram João Pessoa (PB), Saquarema (RJ), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Todas elas são da categoria Elite. Ao todo, dentre as 15, são oito etapas deste módulo e outras sete do Challenger, que garantem o acesso de duplas à divisão principal.

O calendário do vôlei de praia mundial Elite será aberto no Brasil, com três etapas em sequência. Após isso, a competição aterrissa novamente no país no meio do ano. Confira as datas:

continua após a publicidade

João Pessoa (Brasil) - de 11 a 15 de março

Saquarema (Brasil) - 8 a 12 de abril

Brasília (Brasil) - 29 de abril a 3 de maio

Rio de Janeiro (Brasil) - 29 de julho a 2 de agosto

Carol e Rebecca lideram o ranking mundial de vôlei de praia

Carol e Rebecca fecharam a temporada 2025 no topo do ranking da Volleyball World, seguidas pelas também brasileiras Thâmela e Vic. Duda e Ana Patrícia formam a outra dupla do país que figura no Top 10. As atuais campeãs olímpicas ocupam a quinta colocação.

Carol e Rebecca conquistaram a medalha de bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.