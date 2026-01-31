Brasil receberá quatro das 15 etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia em 2026
O país sedia as três primeiras etapas da categoria Elite
O calendário oficial da temporada 2026 do Circuito Mundial de vôlei de praia foi divulgado nesta sexta-feira (30) pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Segundo o documento, serão 15 etapas da competição e, destas, quatro serão realizadas no Brasil, o país que figura mais vezes na lista.
As cidades verde-amarelas escolhidas para sediarem a competição foram João Pessoa (PB), Saquarema (RJ), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Todas elas são da categoria Elite. Ao todo, dentre as 15, são oito etapas deste módulo e outras sete do Challenger, que garantem o acesso de duplas à divisão principal.
O calendário do vôlei de praia mundial Elite será aberto no Brasil, com três etapas em sequência. Após isso, a competição aterrissa novamente no país no meio do ano. Confira as datas:
- João Pessoa (Brasil) - de 11 a 15 de março
- Saquarema (Brasil) - 8 a 12 de abril
- Brasília (Brasil) - 29 de abril a 3 de maio
- Rio de Janeiro (Brasil) - 29 de julho a 2 de agosto
Carol e Rebecca lideram o ranking mundial de vôlei de praia
Carol e Rebecca fecharam a temporada 2025 no topo do ranking da Volleyball World, seguidas pelas também brasileiras Thâmela e Vic. Duda e Ana Patrícia formam a outra dupla do país que figura no Top 10. As atuais campeãs olímpicas ocupam a quinta colocação.
Tudo sobre
