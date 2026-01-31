Nesta sexta-feira (30), em duelo válido pela 15ª rodada da Superliga Feminina, o Sesc RJ Flamengo venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0, nas parciais 25/18, 25/21 e 27/25. O resultado negativo quebrou uma sequência de duas vitórias consecutivas da equipe tijucana, que briga contra o rebaixamento.

Em entrevista ao Lance!, o técnico Matheus Bieler avaliou que o resultado negativo se deu por conta de falta de constância de sua equipe. Apesar da vitória por sets diretos, o Sesc RJ Flamengo foi muitas vezes ameaçado pelo adversário ao longo do confronto, principalmente no terceiro set.

— A derrota é sempre ruim, sempre dói. A gente está muito insatisfeito. Fizemos momentos para vencer o set, até o jogo. Falei para elas que a gente precisa manter o nível na maior parte do set, e não apenas em momentos. Faltou um pouco de boas decisões.

Sesc RJ Flamengo vence Tijuca na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Apesar da ressalva, Matheus considerou como positiva a atuação de seu elenco nesta sexta-feira (30).

— O time fez um bom jogo, conseguiu se equilibrar em todos os momentos. Agora, é pegar confiança para o decorrer da temporada.

O Tijuca ocupa a penúltima posição da tabela da Superliga Feminina, estando dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma 11 pontos, após três vitórias em 15 jogos.

Próximo compromisso do Tijuca na Superliga Feminina

O Tijuca Tênis Clube volta à quadra na próxima sexta-feira (6), às 19h (de Brasília). A equipe, em casa, enfrenta o Minas, atual segundo colocado da Superliga.