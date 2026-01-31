menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Júlia, do Tijuca, volta a ser relacionada dois meses após ter sido baleada: 'Muito emocionante'

Atleta ficou no banco na derrota da equipe para o Sesc RJ Flamengo nesta sexta-feira (30)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/01/2026
06:20
Júlia Azevedo defende o Tijuca na Superliga feminina de vôlei
imagem cameraJúlia Azevedo defende o Tijuca na Superliga feminina de vôlei (Foto: Reprodução/ redes sociais)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em 23 de novembro de 2025, Júlia Azevedo, oposta do Tijuca, assustou o mundo do vôlei após ser baleada em uma tentativa de assalto. Nesta sexta-feira (30), cerca de dois meses depois, a jogadora voltou a ser relacionada para uma partida. Foi na derrota para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 27/25), em duelo disputado no Tijuca Tênis Clube.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Sesc Flamengo vence Tijuca e se isola na liderança da Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Júlia não entrou em quadra, mas, do banco, incentivou e sofreu junto com as companheiras, que tentavam emplacar a terceira vitória consecutiva na Superliga Feminina. Ao fim da partida, a oposta comemorou a oportunidade de estar de volta após o grande susto que passou.

— Estar de volta na quadra é muito emocionante. É muito bom fazer parte desse grupo maravilhoso e estar junto aqui com as meninas. Ver de fora dava muita agonia. Então, estar aqui com elas, podendo torcer e acompanhar de pertinho está sendo maravilhoso.

continua após a publicidade

A atleta garantiu que está "100% liberada", treinando normal e se mostrou à disposição para jogar à qualquer hora que for chamada.

Julia Azevedo volta a treinar após ser baleada (Arquivo pessoal)
Júlia Azevedo volta a treinar 19 dias após ser baleada (Foto: Arquivo pessoal)

Relembre o caso de Júlia Azevedo

A oposta Júlia Azevedo, do Tijuca, time da Superliga Feminina de Vôlei, foi baleada em uma tentativa de assalto na noite do dia 23 de novembro de 2025, nos arredores do clube. A jogadora estava no carro com o pai, Marcos Azevedo, e foi atingida com um tiro nas costas. Ela recebeu atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar e rapidamente recebeu alta, sem maiores complicações clínicas.

Júlia e o pai, que é vice-presidente de esportes olímpicos do Tijuca, moram nas imediações do clube. Marcos estava dirigindo a caminho de casa quando foram abordados por três assaltantes armados na rua Conde de Bonfim com a rua Henry Ford. No susto, ele arrancou com o carro, momento em que foram efetuados três disparos - um deles passou perto da cabeça de Marcos. O outro tiro acertou apenas a lataria do carro.

continua após a publicidade

— O projétil entrou pelas minhas costas, mas graças a Deus, não atingiu minha medula, passou a 1mm da minha coluna e não perfurou nenhum órgão, passando a menos de 1cm da minha bexiga, mas saiu sem causar danos maiores. Estou em recuperação e vou precisar me afastar um pouco do vôlei, mas vou ficar bem e vou voltar ainda mais forte - relatou a jogadora, nas redes sociais.

+Aposte na vitória do seu time na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias