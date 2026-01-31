Em 23 de novembro de 2025, Júlia Azevedo, oposta do Tijuca, assustou o mundo do vôlei após ser baleada em uma tentativa de assalto. Nesta sexta-feira (30), cerca de dois meses depois, a jogadora voltou a ser relacionada para uma partida. Foi na derrota para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 27/25), em duelo disputado no Tijuca Tênis Clube.

Júlia não entrou em quadra, mas, do banco, incentivou e sofreu junto com as companheiras, que tentavam emplacar a terceira vitória consecutiva na Superliga Feminina. Ao fim da partida, a oposta comemorou a oportunidade de estar de volta após o grande susto que passou.

— Estar de volta na quadra é muito emocionante. É muito bom fazer parte desse grupo maravilhoso e estar junto aqui com as meninas. Ver de fora dava muita agonia. Então, estar aqui com elas, podendo torcer e acompanhar de pertinho está sendo maravilhoso.

A atleta garantiu que está "100% liberada", treinando normal e se mostrou à disposição para jogar à qualquer hora que for chamada.

Júlia Azevedo volta a treinar 19 dias após ser baleada (Foto: Arquivo pessoal)

Relembre o caso de Júlia Azevedo

A oposta Júlia Azevedo, do Tijuca, time da Superliga Feminina de Vôlei, foi baleada em uma tentativa de assalto na noite do dia 23 de novembro de 2025, nos arredores do clube. A jogadora estava no carro com o pai, Marcos Azevedo, e foi atingida com um tiro nas costas. Ela recebeu atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar e rapidamente recebeu alta, sem maiores complicações clínicas.

Júlia e o pai, que é vice-presidente de esportes olímpicos do Tijuca, moram nas imediações do clube. Marcos estava dirigindo a caminho de casa quando foram abordados por três assaltantes armados na rua Conde de Bonfim com a rua Henry Ford. No susto, ele arrancou com o carro, momento em que foram efetuados três disparos - um deles passou perto da cabeça de Marcos. O outro tiro acertou apenas a lataria do carro.

— O projétil entrou pelas minhas costas, mas graças a Deus, não atingiu minha medula, passou a 1mm da minha coluna e não perfurou nenhum órgão, passando a menos de 1cm da minha bexiga, mas saiu sem causar danos maiores. Estou em recuperação e vou precisar me afastar um pouco do vôlei, mas vou ficar bem e vou voltar ainda mais forte - relatou a jogadora, nas redes sociais.

