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Aposta em estrangeiras e destaques da Seleção: os principais reforços da Superliga 2026/27

Competição se inicia neste sábado (17), recheada de novidades e retornos importantes

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Neste sábado, às 18h30 (de Brasília), Minas e Brusque abrem a temporada 2026/27 da Superliga feminina de vôlei. A atual edição do campeonato conta com reforços que prometem elevar o nível do principal compromisso do calendário nacional. Entre as novidades e retornos nas equipes, se destacam estrangeiras e jogadoras que brilharam na Seleção Brasileira.

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A contratação de mais destaque fica por conta do Osasco, que foi ao mercado atrás da gigante polonesa Magdalena Stysiak. A oposta de 2,03m chega do voleibol turco e, já em torneios anteriores à Superliga, mostrou suas credenciais. Os bloqueios e ataques imponentes de Stysiak serão armas importantes para a equipe paulista em busca de retorno ao topo do pódio da competição.

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Outra estrangeira que marcou o mercado de transferências desta temporada foi Sofya Kuznetsova, mas esta, pelo retorno. A ponteira russa, dona de um potente saque viagem, passou uma temporada no Japão e volta ao Praia Clube após atuar pelo time entre 2022 e 2025, tendo sido a maior pontuadora (499) da Superliga 2023/24 e eleita a melhor ponteira em 2023/24 e 2024/25.

Com o uniforme preto do Praia Clube, Sofya Kuznetsova lança a bola com a mão direita para sacar
Sofya Kuznetsova foi maior pontuadora da Superliga na primeira passagem pelo Praia Clube (Foto: Reprodução/Instagram)

Ainda que em menor destaque no vôlei internacional, Bianca Bertolino é aposta do Fluminense para a entrada de rede. A jogadora da seleção argentina, de 24 anos, é comandada pelo mesmo técnico da equipe nacional: Facundo Morando. Com margem para crescimento, Bertolino busca levar o Tricolor a alcançar as semifinais da Superliga pela primeira vez.

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Destaques da Seleção Brasileira abrilhantam Superliga

Nomes que se destacaram na temporada de seleções, Sabrina e Luzia abrilhantam a Superliga. A oposta chega ao Praia Clube após uma temporada no Denso Airybees para ocupar a posição de titular. Ela foi fundamental na campanha do título mineiro, marcando 77 pontos em dois jogos. Na Seleção, Sabrina foi convocada primeiramente para a equipe B e, depois, "promovida" à principal. Ela entrou em quadra na campanha do ouro no Sul-Americano, que garantiu a vaga olímpica antecipada.

Já Luzia passou a ganhar mais espaço no time de Zé Roberto depois da lesão de Julia Kudiess na Liga das Nações. No primeiro jogo como titular, contra a China, marcou 10 pontos de bloqueio. Ela chega ao Minas justamente com a missão de substituir Kudiess e alavancar o meio de rede mineiro ao lado de Thaisa.

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Luzia ataca em Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei
Luzia ataca em Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Trocas entre equipes do vôlei nacional

Maiara Basso, depois de rodar por alguns times da Superliga, disputou a última temporada pelo Osasco e, agora, a ponteira de 30 anos é reforço do Minas. Já a oposta norte-americana Morgahn Fingall, atual campeã pelo Praia Clube, trocou o time de Uberlândia pelo Sesi Bauru. As movimentações antecipam as "Leis do ex" que poderão acontecer nesta temporada da Superliga, dando mais contornos emocionantes na busca pelo troféu.

Maiara Basso em treinamento do Minas para a Superliga feminina 2026/27
Maiara Basso em treinamento do Minas para a Superliga feminina 2026/27 (Foto: Reprodução/Instagram)
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