Aposta em estrangeiras e destaques da Seleção: os principais reforços da Superliga 2026/27
Competição se inicia neste sábado (17), recheada de novidades e retornos importantes
Neste sábado, às 18h30 (de Brasília), Minas e Brusque abrem a temporada 2026/27 da Superliga feminina de vôlei. A atual edição do campeonato conta com reforços que prometem elevar o nível do principal compromisso do calendário nacional. Entre as novidades e retornos nas equipes, se destacam estrangeiras e jogadoras que brilharam na Seleção Brasileira.
➡️ Para ficar de olho: promessas buscam espaço na Superliga 2026/27
A contratação de mais destaque fica por conta do Osasco, que foi ao mercado atrás da gigante polonesa Magdalena Stysiak. A oposta de 2,03m chega do voleibol turco e, já em torneios anteriores à Superliga, mostrou suas credenciais. Os bloqueios e ataques imponentes de Stysiak serão armas importantes para a equipe paulista em busca de retorno ao topo do pódio da competição.
Outra estrangeira que marcou o mercado de transferências desta temporada foi Sofya Kuznetsova, mas esta, pelo retorno. A ponteira russa, dona de um potente saque viagem, passou uma temporada no Japão e volta ao Praia Clube após atuar pelo time entre 2022 e 2025, tendo sido a maior pontuadora (499) da Superliga 2023/24 e eleita a melhor ponteira em 2023/24 e 2024/25.
Ainda que em menor destaque no vôlei internacional, Bianca Bertolino é aposta do Fluminense para a entrada de rede. A jogadora da seleção argentina, de 24 anos, é comandada pelo mesmo técnico da equipe nacional: Facundo Morando. Com margem para crescimento, Bertolino busca levar o Tricolor a alcançar as semifinais da Superliga pela primeira vez.
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Destaques da Seleção Brasileira abrilhantam Superliga
Nomes que se destacaram na temporada de seleções, Sabrina e Luzia abrilhantam a Superliga. A oposta chega ao Praia Clube após uma temporada no Denso Airybees para ocupar a posição de titular. Ela foi fundamental na campanha do título mineiro, marcando 77 pontos em dois jogos. Na Seleção, Sabrina foi convocada primeiramente para a equipe B e, depois, "promovida" à principal. Ela entrou em quadra na campanha do ouro no Sul-Americano, que garantiu a vaga olímpica antecipada.
Já Luzia passou a ganhar mais espaço no time de Zé Roberto depois da lesão de Julia Kudiess na Liga das Nações. No primeiro jogo como titular, contra a China, marcou 10 pontos de bloqueio. Ela chega ao Minas justamente com a missão de substituir Kudiess e alavancar o meio de rede mineiro ao lado de Thaisa.
Trocas entre equipes do vôlei nacional
Maiara Basso, depois de rodar por alguns times da Superliga, disputou a última temporada pelo Osasco e, agora, a ponteira de 30 anos é reforço do Minas. Já a oposta norte-americana Morgahn Fingall, atual campeã pelo Praia Clube, trocou o time de Uberlândia pelo Sesi Bauru. As movimentações antecipam as "Leis do ex" que poderão acontecer nesta temporada da Superliga, dando mais contornos emocionantes na busca pelo troféu.
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