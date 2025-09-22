Vitória tem dois desfalques certos para enfrentar o Grêmio

Além da derrota para um Fluminense misto no último sábado, em pleno Barradão, o Vitória tem novos problemas para administrar já pensando em recuperação na próxima rodada do Brasileirão, contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 11h deste domingo (horário de Brasília). O treinador Rodrigo Chagas vai ter que quebrar a cabeça com a ausência de dois atletas importantes no meio-campo por suspensão.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Expulso em sua reestreia como titular ao levar dois cartões amarelos em 25 minutos, o volante Dudu está fora da partida contra o Tricolor gaúcho. Outro que também desfalca o Leão é o meia Pepê, que também foi titular no último sábado e recebeu o terceiro cartão amarelo.

— Foram mandados vários recados para o Dudu, para diminuir, fazer a pressão sem contato. Sabíamos que poderia ter a situação, mas a gente não prevê o futuro. Perderíamos uma substituição e terminamos perdendo de qualquer forma quando ele foi expulso. A gente tentou segurar até o segundo tempo, a gente não tem bola de cristal para adivinhar. Terminou que foi expulso e prejudicou a nossa equipe — destacou Rodrigo Chagas em entrevsta pós-jogo.

continua após a publicidade

Com a baixa desses dois volantes, Rodrigo Chagas ao menos tem uma boa notícia com o retorno de Baralhas, que cumpriu suspensão contra o Flu e deve voltar ao time no próximo domingo na vaga de Dudu ou Pepê.

Outras opções para o setor são os volantes Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Ronald.

Vale lembrar que o Vitória fechou a 24ª rodada na 17ª posição, com 22 pontos, mas tem um jogo a mais em relação aos adversários diretos na briga contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

+ Técnico do Vitória explica revolta de Osvaldo contra o Fluminense

Pepê em ação contra o Fluminense (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Confira notícias em alta do Vitória🗞️

Depois da derrota para o Fluminense, o técnico Rodrigo Chagas foi questionado durante a entrevista coletiva se iria permanecer no Vitória e confirmou sua manutenção como treinador do clube. Ele também comentou o episódio de revolta do atacante Osvaldo ao ser substituído ainda no primeiro tempo após a expulsão de Dudu.