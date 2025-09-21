Técnico do Vitória explica revolta de Osvaldo contra o Fluminense

Uma das imagens que marcaram a derrota do Vitória para o Fluminense no Barradão, na tarde do último sábado, foi a revolta do experiente atacante Osvaldo ao ser substituído por Ronald ainda no primeiro tempo, logo depois da expulsão do volante Dudu, aos 25 minutos.

Quando saiu de campo, Osvaldo esbravejou ao lado de Rodrigo Chagas e se mostrou inconformado com a situação. Não é possível fazer uma leitura labial assertiva no momento, já que o alteta colocou a mão na boca, mas ele parece criticar um dos companheiros de grupo ou o próprio árbitro Matheus Candançan.

Em entrevista coletiva depois da partida, o técnico Rodrigo Chagas explicou a situação e disse que o nervosismo é algo normal de jogo.

— Em relação ao Osvaldo é a indignação por ter saído. Normal, já conversei com ele, tive que optar por um. Estava muito bem na partida, esse foi o descontentamento, nada em relação a mim, ao grupo, nada disso — esclareceu Chagas após reclamação de Osvaldo ao ser substituído na partida entre Vitória e Fluminense.

Chagas também explicou porquê optou pela saída de Osvaldo depois da expulsão de Dudu.

— Na realidade foi para suprir a saída do Dudu, colocamos o Ronald. Osvaldo vinha fazendo ótima partida, tinha que optar por Osvaldo ou Matheuzinho. Matheuzinho não ia dar dinâmica como segundo volante. Pensei até em tirar o próprio Erick para buscar equilíbrio.

Expulsão prejudicou o Vitória

Dudu em ação contra o Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Logo com 30 segundos de jogo, Dudu recebeu o primeiro cartão amarelo, o que levou o torcedor do Vitória a pensar já no pior cenário possível. E de fato se concretizou. O volante confirmou a fama de "desenfreado" em algumas jogadas e foi expulso aos 25 minutos, quando pisou no pé de Canobbio.

— Foram mandados vários recados para o Dudu, para diminuir, fazer a pressão sem contato. Sabíamos que poderia ter a situação, mas a gente não prevê o futuro. Perderíamos uma substituição e terminamos perdendo de qualquer forma quando ele foi expulso. A gente tentou segurar até o segundo tempo, a gente não tem bola de cristal para adivinhar. Terminou que foi expulso e prejudicou a nossa equipe —explicou o treinador.

Dudu está suspenso da próxima partida do Vitória, marcada para as 11h do próximo domingo (horário de Brasília) contra o Grêmio, em Porto Alegre.