Em jogo marcado por expulsões, Fluminense bate o Vitória no Brasileirão
Hércules marca o único gol do confronto disputado no Barradão
Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, Vitória e Fluminense se enfrentaram na tarde deste sábado, pela 24ª rodada. Com um bonito gol de Hércules, o time carioca foi mais efetivo para vencer por 1 a 0 em um duelo marcado por expulsões no Barradão. O resultado mantém o Flu vivo na luta por uma vaga na próxima Libertadores, enquanto o Rubro-Negro segue em situação delicada no Z-4.
O Vitória estaciona na 17ª posição, com 22 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Juventude nesta rodada. Já o Fluminense ganha fôlego e chega à oitava posição, com 31.
Fluminense sai na frente em um primeiro tempo picotado
Em um jogo que começou faltoso e com pouca criatividade de ambos os lados, o primeiro cartão vermelho foi mostrado antes mesmo de Vitória ou Fluminense arriscarem um chute ao alvo. Aos 25 minutos, o volante Dudu, que já tem um histórico com alto número de faltas pelo Leão, foi advertido com o segundo cartão amarelo e acabou expulso depois de falta em Canobbio.
Com um a mais, o Fluminense passou a ocupar mais o campo de ataque e quase chegou ao gol com chute na trave de Cano, aos 30 minutos. Era um prenúncio do que estava por vir. Sete minutos depois, o time carioca foi premiado com um bonito gol de Hércules, em chute colocado da entrada da área.
Sem escolha, o Vitória foi para cima, adotou a pressão alta e acertou a trave em finalização de Erick aos 41. Mas a reação parou por aí. A inoperância dos times em boa parte do jogo, inclusive, levou os treinadores a fazerem três alterações na etapa inicial, duas do Fluminense e uma do Vitória.
Mas as estratégias estavam prestes a mudar mais uma vez. Se do lado rubro-negro Dudu foi imprudente, do lado tricolor o zagueiro Igor Rabello levou dois amarelos em sequência e também foi expulso na reta final da primeira etapa.
Vitória busca reação, e Flu se segura
O Vitória foi para cima desde os primeiros minutos do segundo tempo em busca do empate e criou uma chance clara logo aos quatro minutos, em chute perigoso de Raúl Cáceres. Com muitas mudanças, principalmente no setor ofensivo, o time de Rodrigo Chagas seguiu rondando a área adversária, mas errou em tomadas de decisões e foi pouco objetivo.
Por outro lado, o Fluminense escolheu flertar com o perigo no seu campo de defesa e não aproveitou os espaços para ir ao ataque. A equipe baiana, então, seguiu em cima e chegou perto do gol em finalizações de Ramon e Romarinho, mas a bola não passou de Fábio. Por outro lado, o Flu até ampliou o placar no acréscimos com Lavega, mas o gol foi anulado. Nada que atrapalhasse a festa dos cariocas, que voltaram a vencer na Série A depois de três jogos.
Próximos jogos
O Vitória tem compromisso marcado para as 11h do próximo domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Já o Fluminense entra em campo às 21h30 desta terça, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana contra o Lanús. Pela Série A, o Flu só joga às 16h do próximo domingo, em clássico contra o Botafogo, também no Maracanã.
✅Ficha técnica
VITÓRIA 0 X 1 FLUMINENSE
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
🥅 Gols: Hércules, 37'/1ºT (Fluminense);
🟨 Cartões amarelos: Dudu, Pepê (Vitória); Serna, Igor Rabello (Fluminense);
🟥 Cartões vermelhos: Dudu (Vitória); Igor Rabello (Fluminense);
🧑🤝🧑 Público pagante: 27.183;
💸 Renda: R$ 608.557,00.
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Erick (Romarinho), Osvaldo (Ronald/Fabri/Renzo López) e Renato Kayzer.
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga (Julio Fidelis), Igor Rabello, Ignácio e Fuentes; Hércules (Bernal), Otávio e Lima (Lavega); Serna (Lezcano/Manoel), Canobbio e Cano.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
