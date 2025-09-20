O Vitória confirmou o estado de crise na tarde deste sábado ao perder para o Fluminense por 1 a 0, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um Barradão lotado. Essa foi a primeira derrota da equipe depois de seis jogos de invencibilidade em casa. Muito mais que isso, o resultado afunda o Rubro-Negro na zona de rebaixamento e coloca xeque o cargo de Rodrigo Chagas como treinador.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Em entrevista coletiva depois da partida, o técnico rechaçou qualquer tipo de especulação a respeito de uma possível demissão do cargo.

— Estou buscando fazer o meu melhor. Sou funcionário do clube, continuo como funcionário do clube. A dor da derrota é grande, principalmente quando a gente é torcedor. A gente não contava com a expulsão de Dudu, é um fator que a gente não contava. Quando igualamos o número de joagadores, tivemos uma crescente muito grande, merecíamos sorte melhor, em especial no segundo tempo. Fábio hoje deve ter sido o melhor jogador em campo, participou bastante e foi feliz nas situações que criamos. Infelizmente não colocamos a bola para dentro — afirmou Rodrigo Chagas depois do golpe sofrido pelo Vitória.

Rodrigo Chagas comanda o Vitória contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Expulsão atrapalhou o Vitória

Rodrigo Chagas também avaliou o impacto da expulsão precoce de Dudu logo aos 25 minutos da primeira etapa, que atrapalhou o planejamento inicial para o jogo.

continua após a publicidade

Vale destacar que, minutos depois, Igor Rabello também levou cartão vermelho e deixou os times novamente em igualdade númerica, mas não foi o suficiente para o Vitória reagir no jogo.

— Foram mandados vários recados para o Dudu, para diminuir e fazer a pressão sem ter o contato. A gente sabia que a expulsão poderia ocorrer, mas a gente não prevê o futuro. Preferimos segurar até o segundo tempo para não perder uma substituição. Mas, se eu pudesse adivinhar, eu tiraria o Dudu naquele momento para colocar o Ronald. O juiz estava marcando muitas faltas no jogo, mas não podemos colocar a culpa nele.

continua após a publicidade

O Vitória agora volta as atenções para a partida contra o Grêmio, marcada para as 11h do próximo domingo (horário de Brasília), em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão.