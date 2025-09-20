Fluminense chega à marca de 80 vitórias no Brasileirão nesta década
Tricolor também superou o Vitória em triunfos no Barradão na Era dos pontos corridos
O Fluminense se consolidou como um dos clubes de maior sucesso do Campeonato Brasileiro desta década ao alcançar a impressionante marca de 80 vitórias, após vencer o Vitória por 1 a 0 neste sábado (20), no Barradão. Com este triunfo, o Tricolor entra para um seleto grupo de apenas quatro equipes a atingir tal feito. Junto ao clube carioca, o Palmeiras lidera a lista com 102 vitórias, seguido de perto pelo Flamengo (100) e Atlético-MG (82).
Além disso, o Tricolor atingiu outra marca após a vitória. Desde a adoção do formato de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, em 2003, o Fluminense tem se destacado quandoe entra em campo no Barradão, registrando mais vitórias do que o próprio clube baiano. Em sete confrontos disputados no estádio, o Fluminense levou a melhor em quatro ocasiões, enquanto o Vitória venceu apenas três vezes, evidenciando o bom retrospecto da equipe carioca em solo nordestino.
✅Ficha técnica de Vitória 0 X 1 Fluminense
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
🥅 Gols: Hércules, 37'/1ºT (Fluminense);
🟨 Cartões amarelos: Dudu, Pepê (Vitória); Serna, Igor Rabello (Fluminense);
🟥 Cartões vermelhos: Dudu (Vitória); Igor Rabello (Fluminense);
🧑🤝🧑 Público pagante: 27.183;
💸 Renda: R$ 608.557,00.
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Erick (Romarinho), Osvaldo (Ronald/Fabri/Renzo López) e Renato Kayzer.
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga (Julio Fidelis), Igor Rabello, Ignácio e Fuentes; Hércules (Bernal), Otávio e Lima (Lavega); Serna (Lezcano/Manoel), Canobbio e Cano.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
