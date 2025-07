O técnico Fábio Carille enfim conquistou os primeiros três pontos à frente do Vitória. Com gol de Renato Kayzer, o Rubro-Negro venceu o Bragantino por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Barradão, e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Em entrevista coletiva após o confronto contra o Massa Bruta, Carille avaliou desempenho da equipe diante de um dos melhores times do campeonato e falou sobre situação ainda delicada na tabela do Brasileirão (assista à coletiva de Carille após jogo do Vitória no vídeo abaixo).

Com o resultado, o Vitória vai aos 15 pontos pontos e pula para a 15ª posição. Essa, inclusive, foi a primeira vitória da equipe em mais de dois meses.

O Vitória volta a campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o lanterna Sport, no Barradão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Raúl Cáceres em ação contra o Bragantino (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

✅ Ficha técnica de Vitória x Bragantino

VITÓRIA 1 X 0 BRAGANTINO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Renato Kayzer, 9'/1ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Guilherme Lopes e Praxedes (Bragantino); Maykon Jesus e Pepê (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 15.970;

💸 Renda: R$ 426.340,00.

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Ronald (Pepê) e Matheuzinho (Edu); Lucas Braga (Osvaldo), Fabri (Erick) e Renato Kayzer (Renzo López).

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Fabinho, Eric Ramires (Praxedes) e Gustavo Neves (Laquintana); Vinicinho (Thiago Borbas), Mosquera (Davi Gomes) e Isidro Pitta.