Quando começa o Campeonato Baiano 2026? Veja todas as datas

Vitória e Atlético de Alagoinhas vão pisar no gramado do Barradão a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília) para dar o pontapé inicial ao Campeonato Baiano, que completa 121 anos de história em 2026. Por isso, o Lance! separou todas as datas importantes que envolvem a competição.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

🛡️Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Além de Vitória e Atlético de Alagoinhas, o sábado também reserva o confronto entre Porto e Jacuipense. A bola rola no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, às 18h30. Já o Bahia só estreia às 16h deste domingo, contra o Jequié, na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

A nona e última rodada da primeira fase do Baianão está marcada para as 16h do dia 22 de fevereiro, um domingo, com todos os jogos simultâneos.

Vale lembrar que Bahia e Vitória vão disputar a fase de grupos com times alternativos, uma vez que o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 28 ou 29 de janeiro, logo depois da quinta rodada do estadual. Clique aqui e confira a tabela detalhada da competição, que será transmitida exclusivamente pela TVE (TV aberta).

continua após a publicidade

➡️Bahia anuncia contratação de Cristian Olivera, atacante do Grêmio

Fase eliminatória do Campeonato Baiano

Jogadores do Bahia comemoram título baiano de 2025 (Foto: Jhony Pinho/Agif/Gazeta Press)

Já a partir do dia 28 de fevereiro serão disputadas as semifinais, em jogos únicos. A outra partida está marcada para o dia 1º de março, ambas ainda com horários a serem definidos.

Os quatro primeiros da fase de grupos se classificam para a semifinal (1º x 4º e 2º x 3º). Os dois últimos são rebaixados para a Série B do Baiano 2027.

Os dois finalistas do torneio vão decidir o título no dia 7 ou 8 de março (sábado ou domingo), também com horário a ser definido.

Todos os dez times do Baiano