Vitória enfrenta o Flamengo com chances de sair da zona de rebaixamento do Brasileirão
Rubro-Negro baiano pode sair do Z-4 em dois cenários
Se enfrentar o líder Flamengo diante de um Maracanã lotado pode ser intimidador para a maioria dos times brasileiros, o Vitória pelo menos ganha um ânimo para encarar esse desafio às 21h desta segunda-feira (horário de Brasília). Caso pontue contra a equipe carioca, o Leão fecha a 21ª rodada do Brasileirão fora da zona de rebaixamento.
O Vitória entra em campo na 17ª posição, com 19 pontos, mesma quantidade do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por isso, a equipe treinada por Fábio Carille tem duas possibilidades para fugir da zona da degola na partida contra o Flamengo.
Chances do Vitória sair do Z-4:
- Se vencer: chega a 22 pontos e termina a rodada em 15º, à frente de Santos e Vasco;
- Sem empatar: chega aos 20 pontos, passa o Vasco e termina a rodada em 16º;
- Sem perder: estaciona nos 19 pontos e segue afundado no Z-4.
— O Campeonato vai ser decidido em detalhes, faltam 18 rodadas, muita coisa para acontecer. Já provamos que somos capazes, mas precisamos manter isso por noventa minutos para construir as vitórias — destacou Carille depois do empate contra o Juventude.
Cenário pode piorar para o Vitória
O resultado positivo pode trazer alívio para o Vitória, assim como uma derrota ou empate podem se tornar motivos de angústia para o torcedor. Tudo isso porque o Leão não deve jogos no Campeonato Brasileiro, ao contrário de todos os seus concorrentes, que têm uma partida a menos.
Ou seja, mesmo vencendo o Flamengo, há a possibilidade da equipe retornar para a zona de rebaixamento quando os jogos ficarem igualados. Por outro lado, o Vitória pode se afundar ainda mais no Z-4 em caso de derrota ou empate, tudo isso a depender dos outros adversários.
Luta contra a zona de rebaixamento:
- 15º) Santos - 21 pontos em 20 jogos;
- 16º) Vasco - 19 pontos em 20 jogos;
- 17º) Vitória - 19 pontos em 20 pontos (ainda entra em campo na rodada);
- 18º) Juventude - 18 pontos em 20 jogos;
- 19º) Fortaleza - 15 pontos em 20 pontos;
- 20º) Sport - 10 pontos em 18 jogos (ainda entra em campo na rodada);
