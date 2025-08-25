Se enfrentar o líder Flamengo diante de um Maracanã lotado pode ser intimidador para a maioria dos times brasileiros, o Vitória pelo menos ganha um ânimo para encarar esse desafio às 21h desta segunda-feira (horário de Brasília). Caso pontue contra a equipe carioca, o Leão fecha a 21ª rodada do Brasileirão fora da zona de rebaixamento.

O Vitória entra em campo na 17ª posição, com 19 pontos, mesma quantidade do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por isso, a equipe treinada por Fábio Carille tem duas possibilidades para fugir da zona da degola na partida contra o Flamengo.

Chances do Vitória sair do Z-4:

Se vencer: chega a 22 pontos e termina a rodada em 15º, à frente de Santos e Vasco;

Sem empatar: chega aos 20 pontos, passa o Vasco e termina a rodada em 16º;

Sem perder: estaciona nos 19 pontos e segue afundado no Z-4.

— O Campeonato vai ser decidido em detalhes, faltam 18 rodadas, muita coisa para acontecer. Já provamos que somos capazes, mas precisamos manter isso por noventa minutos para construir as vitórias — destacou Carille depois do empate contra o Juventude.

Cenário pode piorar para o Vitória

O resultado positivo pode trazer alívio para o Vitória, assim como uma derrota ou empate podem se tornar motivos de angústia para o torcedor. Tudo isso porque o Leão não deve jogos no Campeonato Brasileiro, ao contrário de todos os seus concorrentes, que têm uma partida a menos.

Ou seja, mesmo vencendo o Flamengo, há a possibilidade da equipe retornar para a zona de rebaixamento quando os jogos ficarem igualados. Por outro lado, o Vitória pode se afundar ainda mais no Z-4 em caso de derrota ou empate, tudo isso a depender dos outros adversários.

Luta contra a zona de rebaixamento: