Torcedores aprovam venda de zagueiro do Botafogo

O zagueiro Lucas Halter, de 25 anos, recebeu uma proposta "irrecusável" do Houston Dynamo, dos EUA, e foi vendido pelo Botafogo. Apesar de ter tido a temporada bem avaliada pelos torcedores do Vitória, clube onde jogava por empréstimo, maior parte dos fãs concordou com a movimentação da diretoria alvinegra em não cobrir a alta proposta do clube norte-americano.

Botafogo acerta venda de Lucas Halter à MLS

✍️Texto de Maurício Luz

Emprestado pelo Botafogo, Lucas Halter havia atingido o número mínimo de partidas para acionar a cláusula de compra prevista no empréstimo e se consolidou como titular do Rubro-Negro na temporada, encerrada com a permanência do clube na Série A. Foram 48 jogos e cinco gols marcados em 2025.

Antes da investida do Houston Dynamo, Botafogo e Vitória discutiam uma venda em definitivo por cerca de R$ 7,9 milhões, com contrato de três anos.

A negociação foi fechada por US$ 1,5 milhão (R$ 8,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Pelo acordo, o Vitória terá direito a 10% do valor como taxa de vitrine. O clube baiano negociava a permanência do jogador, mas não conseguiu igualar a oferta do time norte-americano, que avançou nas tratativas.

Lucas Halter foi vendido a MLS (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)

