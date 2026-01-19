Técnico do Vitória projeta volta do time principal e 'liga alerta' no Baianão

O Vitória viu o mesmo roteiro das duas primeiras rodadas se repetir na tarde deste domingo. Com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo, o Rubro-Negro não segurou a vantagem no placar e ficou no empate por 1 a 1 contra o Porto, no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O resultado liga um sinal de alerta para a sequência do time no estadual.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O técnico Rodrigo Chagas, que comanda o Vitória neste início de Baianão, chamou a atenção para a necessidade de vencer em um campeonato de tiro curto.

— Todos estão convictos da necessidade de uma vitória. A gente buscou muito isso. Acreditávamos que iria sair. A gente tem que ligar o sinal de alerta, é um campeonato curto. Temos que fazer o dever de casa diante da torcida. O adversário tem que sentir o nosso poder — avisou Chagas.

continua após a publicidade

Por isso, não está descartada a possibilidade de alguns atletas do time principal, que treinam sob os olhares de Jair Ventura, entrarem na partida contra a Juazeirense, marcada para as 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília) já de olho no Ba-Vi do próximo domingo e também na estreia do Campeonato Brasileiro.

— Se o clube entender que existe a necessidade de entrar com equipe principal, o Jair está trabalhando muito… A gente buscou de todas as maneiras ter o resultado. Não faltou entrega de todos os atletas. Houve evolução. É tentar corrigir. Continuamos com o trabalho independente do que acontecer. Se tiver a necessidade, até porque temos a necessidade de vencer quarta-feira, estaremos lá.

continua após a publicidade

Lance inusitado custa caro para o Vitória contra o Porto

Pablo em ação contra o Porto (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Quando Pablo abriu o placar para o Vitória contra o Porto, na reta final do primeiro tempo, tudo parecida se encaminhar para os primeiros três pontos do time no Baianão. Mas, ainda na comemoração, essa expectativa começou a cair por terra. Já amarelado, o camisa 10 subiu no alambrado para celebrar com a torcida e acabou expulso com a segunda advertência. A inferioridade numérica foi determinante para o desfecho da partida, mas Rodrigo Chagas não concorda com o critério da arbitragem.

— O brilho do futebol é a comemoração. Acho que estava na sua cidade, com a sua família. Tomou um primeiro cartão que não merecia. Não tinha necessidade. Ele [árbitro] deu dois cartões para os nossos atletas por jogadas tranquilas. Ele não deu cartão em outros lances. Em relação ao atleta, é um momento de comemoração, com família, não pensou. Não sei se sabe dessa regra — enfatiza o treinador.

Pablo agora está suspenso da partida contra a Juazeirense e só deve voltar no clássico contra o Bahia, marcado para as 16h do próximo domingo (horário de Brasília), no Barradão.