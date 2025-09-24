Vitória anuncia a contratação de Jair Ventura

O Vitória está oficialmente de treinador novo. O clube anunciou, na noite desta terça-feira, a contratação de Jair Ventura, que estava no Avaí. Quarto técnico do Rubro-Negro nesta temporada, o profissional de 46 anos chega com contrato até o fim deste ano e tem a dura missão de livrar a equipe do rebaixamento na Série A.

Conforme apurado anteriormente pelo Lance!, Jair Ventura foi liberado do time catarinense para assinar com o Vitória e vai assumir o Rubro-Negro com uma comissão fixa do clube, formada por Rodrigo Chagas - que era o treinador antes da chegada de Jair - e os auxiliares Cleber dos Santos e Juninho Nogueira. Além deles, o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo vieram com ele do Avaí.

Jair Ventura é o quarto técnico do Vitória nesta temporada e chega com a clara missão de salvar a equipe do rebaixamento. O Rubro-Negro está na 17ª posição, com 22 pontos, e tem jogos a mais em relação aos seus adversários diretos.

Além de Jair, Thiago Carpini comandou o Vitória durante o primeiro semestre, mas foi demitido ao ser eliminado pelo Confiança nas quartas de final da Copa do Nordeste. Já Fábio Carille ficou no comando da equipe por menos de dois meses e não resisitiu à goleada de 8 a 0 sofrida para o Flamengo, a maior da história dos pontos corridos. Por último, Rodrigo Chagas deixou o cargo de interino e comandou o time como técnico definitivo em dois jogos e acumulou duas derrotas.

Outros trabalhos de Jair Ventura

O Vitória será o décimo clube da carreira de Jair Ventura, que já comandou grandes equipes no futebol brasileiro, a exemplo de Corinthians, Santos, Sport, Chapecoense, Goiás, Atlético-GO e Botafogo. Foi pelo Glorioso, inclusive, que ele de fato se destacou, ao levar o time às quartas da Libertadores em 2017.

O título mais importante da carreira de Jair Ventura foi o Campeonato Goiano do ano passado, quando defendia as cores do Atlético-GO.

O treinador estava no Avaí antes de chegar ao Vitória e tentava recolocar o time na briga pelo G-4 da Série B. Por lá, Jair esteve à frente do time em 27 jogos, com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas.

Leia a nota oficial do Rubro-Negro

O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do técnico Jair Ventura. O treinador assume a equipe com efeito imediato e seu contrato tem vigência até o final de 2025.

Jair Ventura chega com o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo, que se juntam a Rodrigo Chagas, Cléber dos Santos e Juninho Nogueira na comissão técnica do clube.