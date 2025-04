Conheça Maykon Jesus, jovem reforço para a lateral do Vitória

O Vitória anunciou, na última terça-feira, a chegada do reforço que restava na janela de transferências nacional, que ficou aberta entre março e abril. Trata-se do lateral-esquerdo Maykon Jesus, um jogador jovem, de apenas 19 anos, que teve sua primeira experiência profissional em 2025 e deve compor o elenco principal do Rubro-Negro.

O lateral pertence ao Atlético-MG e chega por empréstimo ao Vitória até dezembro deste ano. O jogador ainda tem idade para ser atleta da base, mas foi anunciado como qualquer outro atleta do time profissional.

Maykon Jesus com a camisa do Noroeste Foto: Redes Sociais

Carreira do novo lateral do Vitória

Maykon Jesus começou sua trajetória como jogador nas categorias de base do Retrô, time pernambucano em ascensão no cenário nacional e último campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. De lá, ele foi contratado pelo Atlético-MG, que até hoje é dono dos direitos do atleta.

Ele construiu uma jornada sólida nas categorias de base do Galo, com títulos conquistados e até mesmo sendo capitão. Por isso, no início de 2025 Maykon recebeu proposta do Noroeste para disputar o Campeonato Paulista, também por empréstimo, naquela que seria sua primeira experiência no futebol profissional.

O jogador se destacou pelo Noroeste durante o estadual com duas assistências em 11 jogos, dez deles como titulares, e 898 minutos somados em campo.

Maykon Jesus treina no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com fortes características ofensivas, ele chamou atenção do Rubro-Negro e chega para disputar espaço com Hugo e Jamerson na lateral esquerda. Registrado no BID da CBF na última quinta, Maykon Jesus já fez trabalhos com o restante do grupo do Vitória na tarde desta quinta-feira e se prepara de olho no jogo contra o Fluminense, marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maracanã.

