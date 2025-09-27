O Vitória está pronto para a partida decisiva contra o Grêmio, marcada para as 11h deste domingo (horário de Brasília), em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão. O técnico Jair Ventura tem desfalques para a sua estreia, mas conta com retorno de jogador titular.

A começar pelas boas notícias, o volante Baralhas, que já trabalhou com Jair Ventura no Atlético-GO, cumpriu suspensão contra o Fluminense e está à disposição para enfrentar o Grêmio.

— Baralhas eu chamo de volante artilheiro. Tivemos alguns feitos juntos inéditos, como o acesso de 2023, o título de 2024 e 15 vitórias consecutivas no Atlético-GO. Foram feitos inéditos que conquistamos juntos. Um volante com assistência, que marca para caramba. A gente tem que segurar um pouco porque passa nos cartões. Um cara que me ajudou muito — destacou o treinador durante a entrevista de apresentação.

Por outro lado, o Rubro-Negro vai ter o desfalque de outros dois volantes: Dudu e Pepê, punidos com expulsão e terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, respectivamente. As outras baixas são Alexandre Fintelman, Fabri, Jamerson, Kauan e Rúben Ismael, todos em recuperação de problemas físicos.

Assim, a provável escalação do Vitória de Jair Ventura contra o Grêmio é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas, Ronald (Willian Oliveira) e Matheuzinho (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Raúl Cáceres e Zé Marcos em treino do Vitória; veja acima a provável escalação contra o Grêmio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o último treino do Vitória?

Antes de embarcar para Porto Alegre, os atletas trabalharam na manhã deste sábado na Toca do Leão. O técnico Jair Ventura comandou um treino tático de 10 jogadores contra 10 com foco em jogadas estratégicas. Em seguida, o time trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas e fechou o dia com jogo de cinco contra cinco.

GRÊMIO X VITÓRIA

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro de 2025, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre;

📺 Onde assistir Grêmio x Vitória: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).