Vitória supera goleada e bate o Atlético-MG para respirar no Brasileirão
Rubro-Negro volta a vencer depois de seis jogos e afunda o Galo na crise
Depois de sofrer uma goleada vexatória para o Flamengo, o Vitória se recuperou em grande estilo na noite deste domingo ao bater o Atlético-MG por 1 a 0 no Barradão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso foi testemunhado por mais de 28 mil pessoas em Salvador, que vibraram com gol de Erick no início do jogo e empurraram o time rumo ao primeiro triunfo depois de seis rodadas.
O Rubro-Negro agora chega aos 22 pontos e depende do resultado da partida entre Sport e Vasco para saber se fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. Já o Galo estaciona nos 24 pontos, fica na 14ª posição e vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima.
Vitória sai na frente e segura o Galo
Com muitas mudanças, o Vitória aproveitou a atmosfera de festa criada pelos quase 30 mil rubro-negros no Barradão e partiu para cima do Galo no início do jogo. A equipe, então, ocupou o campo de ataque e foi rapidamente premiada com um golaço de Erick em chute colocado, aos cinco minutos.
O Atlético-MG começou a frequentar mais o campo de ataque, rondou a área do Vitória e arriscou algumas finalizações de média e longa distância, mas sem levar muito perigo ao goleiro Lucas Arcanjo. O Leão, por sua vez, apostava em contra-ataques e em bolas longas, sem muita produtividade. Nas únicas vezes que o Galo permitiu a chegada dos mandantes, Willian Oliveira mandou por cima do gol e Kayzer finalizou fraco para defesa de Everson.
Com mais posse de bola, o time mineiro apertou ainda mais na reta final do primeiro tempo, aproveitou brechas pelos lados e criou duas chances perigosas com Hulk: uma parou na defesa, a outra não passou por Lucas Arcanjo.
Vitória aguenta pressão e leva três pontos
Diferente dos últimos jogos no Barradão, o Vitória não ficou totalmente atrás da linha da bola, saiu para o ataque nos minutos iniciais do segundo tempo e chegou a levar perigo em descidas de Cantalapiedra. O jogo, então, passou a ficar mais disputado no meio de campo, e nenhuma das equipes chegou de forma mais incisiva ao ataque até os 34 minutos.
Foi justamente neste momento que Cuello fez grande jogada pela direita, passou por Ramon e chutou na trave direita de Lucas Arcanjo. O Galo partiu para cima na base do abafa, mas não exigiu muito do goleiro. Por outro lado, o Vitória achou espaço em contra-ataques e fez Everson trabalhar já na reta final em finalização de Fabri dentro da área. Logo na sequência, em uma chance de ouro depois de cruzamento de Gabriel Menino, Cuello ainda perdeu grande oportunidade na segunda trave aos 50 minutos.
Mas dessa vez o Vitória se segurou e conseguiu reecontrar o caminho dos três pontos para sair momentâneamente da zona de rebaixamento.
Próximos jogos
As duas equipes agora só voltam a campo depois da Data Fifa. O Vitória visita o Fortaleza, no Castelão, às 16h do dia 13/09 (horário de Brasília), um sábado, pela 23ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-MG joga às 16h do domingo (14/09), contra o Santos, na Arena MRV.
✅Ficha técnica
VITÓRIA 1 X 0 ATLÉTICO-MG
22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
🥅 Gols: Erick, 5'/1ºT (Vitória);
🟨 Cartões amarelos: Baralhas, Willian Oliveira (Vitória); Vitor Hugo, Alexsander, Alonso (Atlético-MG);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 28.586;
💸 Renda: R$ 528.283,00.
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)
Lucas Arcanjo; Paulo Roberto (Edu), Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho); Erick (Fabri), Osvaldo (Ronald) e Renato Kayzer (Carlinhos).
ATLÉTICO-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)
Everson, Natanael (Biel), Alonso e Victor Hugo (Reinier), Guilherme Arana, Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa (Rony), Cuello, Dudu (Igor Gomes) e Hulk.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
