O grupo B da Sul-Americana começa a ganhar forma com o avanço das rodadas e já é possível fazer as contas de olho na classificação. Para o torcedor do Vitória, o cenário não é nada bom, principalmente pelo futebol apresentado, mas a notícia positiva é que a disputa segue aberta e o próximo jogo pode ser decisivo para as pretensões da equipe na competição.

Atletas de Vitória e Defensa y Justicia no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois do empate por 1 a 1 contra o Defensa y Justicia (ARG) na última terça-feira, o Vitória estacionou na terceira posição com três pontos (leva vantagem no saldo de gols em relação aos argentinos) e ficou em situação ainda mais difícil na luta por classificação na Sul-Americana.

Na noite desta quarta-feira, porém, a Universidade Católica (EQU) bateu o Cerro Largo (URU) por 3 a 1 fora de casa no fechamento da rodada no grupo B. Por um lado, a equipe uruguaia segue com quatro pontos na segunda posição e deixa uma vaga em aberto, enquanto do outro a equipe equatoriana praticamente selou a classificação como líder do grupo.

Veja como ficou a classificação do grupo B da Sul-Americana:

Universidad Católica - 10 pontos (+6);

Cerro Largo - 4 pontos (-3);

Vitória - 3 pontos (-1);

Defensa y Justicia - 3 pontos (-2).

O que vem pela frente para o Vitória?

Thiago Carpini em Vitória x Defensa y Justicia (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Diante desse cenário apresentado no grupo B, a partida entre Vitória e Cerro Largo, marcada para as 21h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), em Montevidéu, ganha contornos de decisão. Se vencer, o Leão assume a segunda colocação, enquanto um empate ou derrota mantém o time uruguaio em situação confortável na vice-liderança. O último jogo do time de Thiago Carpini na fase de grupos será contra a Universidad Católica, no próximo dia 28, no Equador.

Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança de forma direta para as oitavas de final, enquanto o segundo disputa o play-off contra equipes que ficaram na terceira posição de cada grupo da Libertadores. O Vitória não alcança mais o primeiro posto do grupo, habilitando-se a lutar apenas pela segunda colocação. A única equipe que pode ameaçar a Católica é o Cerro Largo, que precisa vencer os dois jogos que lhe restam, torcer por duas derrotas do clube equatoriano e ainda tirar o saldo de gols.

Mesmo com chances de classificação na competição, Carpini, em entrevista coletiva, deu a entender que o foco do Vitória é outro neste momento da temporada, independente da situação na Sul-Americana.

- Como não aconteceu a vitória hoje [terça-feira], Papai do Céu está mostrando que o caminho é mesmo o Brasileiro. Se a gente vence hoje, cria expectativa, aí fazemos força-tarefa nos últimos jogos e nisso vão passando rodadas da Série A. O jogo do Vasco é o mais importante e com ou sem tempo de treinar precisamos vencer - afirmou o treinador.

Esse jogo entre Vitória e Vasco, duas equipes que se complicaram na Sul-Americana, está marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, e é válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.