Depois do alívio, o Lance! promoveu uma pesquisa com torcedores do Vitória no canal do clube no WhatsApp para entender a avaliação da temporada e eleger destaques do time. A maioria concorda que o Rubro-Negro ficou devendo, não à toa o grande nome da equipe no Campeonato Brasileiro foi um goleiro: Lucas Arcanjo.

O Vitória chegou à última rodada do Brasileirão na zona de rebaixamento e com sérios riscos de queda depois de um ano instável e de constantes reformulações. Mas, sob o comando de Jair Ventura, o time se reinventou na reta final e confirmou a melhora ao bater o São Paulo por 1 a 0 no último domingo, no Barradão, resultado que, graças aos tropeços de Ceará e Fortaleza, mantém o Rubro-Negro na elite.

Ainda assim, a salvação, que era o grande objetivo da temporada, não foi o suficiente para 36% do torcedores, que avaliaram o Brasileirão do Vitória como regular. Já 31% acham que a campanha foi ruim.

Avaliações da torcida do Vitória:

Regular: 36% dos votos;

Ruim: 31%;

Péssimo: 13,7%;

Bom: 10%;

Ótimo: 8,7%.

O grande destaque do Vitória

Lucas Arcanjo em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Os rubro-negros também votaram nos destaques do time ao longo da Série A, e o nome escolhido com 37% dos votos foi o do goleiro e ídolo do clube Lucas Arcanjo, que salvou o Vitória algumas vezes durante o ano, a exemplo da partida contra o Botafogo, válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Foi o goleiro quem segurou o 0 a 0 suado no Nilton Santos.

Arcanjo, no entanto, sofreu um rompimento no ligamento colateral medial do joelho na 30ª rodada, em partida contra o Corinthians, no Barradão, e passou o bastão para Thiago Couto, que deu conta do recado e fechou o Campeonato Brasileiro como um dos heróis.

Destaques escolhidos pela torcida do Vitória:

Lucas Arcanjo: 37%;

Lucas Halter: 19%;

Baralhas: 18%;

Renato Kayzer: 10%;

Erick: 9,5%;

Cantalapiedra: 5,7%.

Ainda sem data de reapresentação definida para a pré-temporada, o Vitória estreia no Campeonato Baiano no dia 10 ou 11 de janeiro, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão.

