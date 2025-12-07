Vitória se supera na reta final da Série A e garante permanência com a força do Barradão
Rubro-Negro bate o São Paulo e fecha a competição em 15º
O Vitória está na elite do futebol brasileiro. A equipe comandada por Jair Ventura fez sua parte no Barradão, venceu o São Paulo por 1 a 0, com gol de Baralhas no segundo tempo, e contou com uma combinação de resultados para se manter na Série A. E o roteiro não poderia ser diferente, não poderia ser em outro lugar. Foi com a força do seu estádio que o Rubro-Negro se superou na reta final para fechar a campanha de forma histórica.
Com o término da rodada, o Vitória encerrou o Brasileirão na 15ª posição, com 45 pontos, um a mais que o Inter, 16º com 44. Ceará e Fortaleza acabaram rebaixados para a Série B.
Início dramático
Empurrado por um Barradão lotado, o Vitória partiu para cima no início do jogo e deu trabalho para o goleiro Rafael. A primeira grande chance foi criada aos 18 minutos, quando Renato Kayzer pegou sobra na entrada da área e finalizou em cima de Rafael. Quatro minutos depois, o camisa 23 foi buscar um chute colocado de Erick no ângulo.
Enquanto isso, nas arquibancadas, a ansiedade tomava conta com as notícias dos gols de Ceará e Fortaleza, rivais diretos do Vitória na luta contra a zona de rebaixamento. Era como se o Rubro-Negro tivesse sofrido dois gols.
Mas o Vitória não baixou a guarda e seguiu em cima. Aos 31 minutos, foi a vez de Willian Oliveira exigir mais uma grande defesa de Rafael, grande nome do jogo no primeiro tempo.
Superação do Vitória no fim
Os 45 minutos finais foram de apreensão no Barradão, enquanto o Vitória martelava e não conseguia furar o bloqueio paulista, a rodada seguia agitada, com gols de Botafogo, Fortaleza e... Internacional. A situação parecia cada vez mais complicada para o Leão que amargava a 18ª posição. Nem a reza mais forte parecia funcionar.
Jair Ventura tentou de tudo: colocou Matheuzinho na vaga de Cantalapiedra e Dudu no lugar de Camutanga, mas a mudança que mais deu certo foi um tanto quanto inesperada. Sem jogar há quase três meses, Fabri entrou no jogo aos 18 minutos do segundo tempo para a saída de Raúl Cáceres e foi essencial para o gol do alívio.
Quatro minutos depois de entrar em campo, ele recebeu na área, fez o pivô e serviu Baralhas livre na área, que bateu no contrapé de Rafael para explodir o Barradão.
O Vitória então se segurou e esperou o apito final para o alívio. A torcida invadiu, os jogadores se emocionaram e os rubro-negros puderam gritar com orgulho que estavam na primeira divisão. Longe de uma temporada perfeita, era o mínimo que os mais de 30 mil no Barradão e os milhões fora dele mereciam depois de um ano que repetiu o padrão de 2024: drama no início e superação no fim.
