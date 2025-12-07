Vitória se supera na reta final da Série A e garante permanência com a força do Barradão

O Vitória está na elite do futebol brasileiro. A equipe comandada por Jair Ventura fez sua parte no Barradão, venceu o São Paulo por 1 a 0, com gol de Baralhas no segundo tempo, e contou com uma combinação de resultados para se manter na Série A. E o roteiro não poderia ser diferente, não poderia ser em outro lugar. Foi com a força do seu estádio que o Rubro-Negro se superou na reta final para fechar a campanha de forma histórica.

Com o término da rodada, o Vitória encerrou o Brasileirão na 15ª posição, com 45 pontos, um a mais que o Inter, 16º com 44. Ceará e Fortaleza acabaram rebaixados para a Série B.

Baralhas comemora gol do Vitória contra o São Paulo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Início dramático

Empurrado por um Barradão lotado, o Vitória partiu para cima no início do jogo e deu trabalho para o goleiro Rafael. A primeira grande chance foi criada aos 18 minutos, quando Renato Kayzer pegou sobra na entrada da área e finalizou em cima de Rafael. Quatro minutos depois, o camisa 23 foi buscar um chute colocado de Erick no ângulo.

Enquanto isso, nas arquibancadas, a ansiedade tomava conta com as notícias dos gols de Ceará e Fortaleza, rivais diretos do Vitória na luta contra a zona de rebaixamento. Era como se o Rubro-Negro tivesse sofrido dois gols.

Mas o Vitória não baixou a guarda e seguiu em cima. Aos 31 minutos, foi a vez de Willian Oliveira exigir mais uma grande defesa de Rafael, grande nome do jogo no primeiro tempo.

Willian Oliveira lamenta chance perdida pelo Vitória (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Superação do Vitória no fim

Os 45 minutos finais foram de apreensão no Barradão, enquanto o Vitória martelava e não conseguia furar o bloqueio paulista, a rodada seguia agitada, com gols de Botafogo, Fortaleza e... Internacional. A situação parecia cada vez mais complicada para o Leão que amargava a 18ª posição. Nem a reza mais forte parecia funcionar.

Jair Ventura tentou de tudo: colocou Matheuzinho na vaga de Cantalapiedra e Dudu no lugar de Camutanga, mas a mudança que mais deu certo foi um tanto quanto inesperada. Sem jogar há quase três meses, Fabri entrou no jogo aos 18 minutos do segundo tempo para a saída de Raúl Cáceres e foi essencial para o gol do alívio.

Quatro minutos depois de entrar em campo, ele recebeu na área, fez o pivô e serviu Baralhas livre na área, que bateu no contrapé de Rafael para explodir o Barradão.

O Vitória então se segurou e esperou o apito final para o alívio. A torcida invadiu, os jogadores se emocionaram e os rubro-negros puderam gritar com orgulho que estavam na primeira divisão. Longe de uma temporada perfeita, era o mínimo que os mais de 30 mil no Barradão e os milhões fora dele mereciam depois de um ano que repetiu o padrão de 2024: drama no início e superação no fim.