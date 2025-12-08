Lateral do Vitória revela que não fica para 2026: 'Decisão de vida'

A noite do último domingo não foi só de comemoração para o Vitória. Depois de confirmar a permanência na Série A ao bater o São Paulo por 1 a 0 em um Barradão lotado, o lateral-direito paraguaio Raúl Cáceres revelou que não vai seguir no clube em 2026.

Em entrevista na zona mista depois do jogo, o atleta se despediu da torcida e explicou a escolha de deixar o Rubro-Negro.

— Hoje foi meu último jogo, foi uma decisão muito difícil. Fui muito feliz aqui nesses dois anos, mas foi uma decisão de vida que tive que tomar. Dei tudo de mim aqui, mesmo com o futebol não tão bom, eu dei tudo de mim. A torcida do Vitória é única, o que eles fazem é uma loucura, recomendo que todos os atletas vivam isso.

— Ontem eu falei com meus colegas de time e também com o pessoal do clube. A verdade é que fico triste em sair do Vitória, mas é uma decisão que eu já tinha tomado há alguns dias, é uma decisão de vida. O Vitória agora ganha mais um torcedor, sempre estarei acompanhando o clube — completou.

A tendência é que Cáceres volte ao Paraguai para defender o Olímpia, clube que o revelou para o futebol. Em postagens nas redes sociais, ele escreveu mensagens de despedida aos companheiros de elenco e também à cidade de Salvador, onde morou no últimos dois anos.

Raúl Cáceres comemora gol contra o Vasco (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A trajetória de Raúl Cáceres

Depois do início no Olímpia, o lateral de 34 anos também passou por Sportivo Carapeguá (PAR), Sol de América (PAR), Cerro Porteño (PAR), Vasco, Cruzeiro, América Mineiro e Guaraní (PAR) antes de chegar ao Vitória.

Muitas vezes constestado pela qualidade técnica, Cáceres teve dificuldades para confirmar a titularidade desde a sua chegada em 2024 e só teve uma sequência maior de jogos neste ano a partir da contratação de Jair Ventura. Nesta temporada, foram 40 jogos, com dois gols e três assistências. Já em toda sua passagem pelo Vitória, ele entrou em campo 68 vezes.

