Técnico do Vitória, Jair Ventura tem histórico equilibrado contra o Corinthians

A partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), o confronto entre Vitória e Corinthians, no Barradão, vai promover mais um reencontro entre o técnico Jair Ventura, atualmente no comando do Rubro-Negro, com o Timão. O profissional, que, por sinal, já trabalhou no clube paulista, guarda um restrospecto muito equilibrado quando enfrenta o ex-time.
Jair Ventura já foi adversário do Corinthians à beira do campo em 15 oportunidades e soma cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas (44% de aproveitamento).
E na última vez que Jair enfrentou o Alvinegro, o técnico saiu perdedor. No comando do Juventude, ele viu o time perder por 3 a 1 no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil do ano passado e acabou eliminado mesmo depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1.
O treinador já enfrentou o Corinthians no comando de sete equipes durante a carreira (Botafogo, Santos, Sport, Chapecoense, Juventude, Goiás e Atlético-GO). Neste intervalo, ele chegou a ficar à frente do Corinthians por 19 partidas em 2018, com direito a vice-campeonato da Copa do Brasil.
Chance de ouro para Jair Ventura
Para este sábado, o treinador, inclusive, pode buscar inspiração na última partida, já que, no reencontro com o Santos, Jair Ventura fez bonito e comandou o Vitória rumo aos três pontos inéditos na Vila Belmiro, que deixaram o time vivo na luta contra a zona de rebaixamento. Com três vitórias em cinco jogos, Jair Ventura já é o treinador do Vitória com mais triunfos no ano, além de ser o que tem melhor aproveitamento.
Se vencer o confronto deste sábado, o Rubro-Negro pode até sair da zona de rebaixamento, a depender dos resultados de Santos e Atlético-MG. A equipe baiana está na 17ª posição, com 31 pontos, mesma quantidade do Peixe, primeiro time fora do Z-4.
