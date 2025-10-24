Quem leva a melhor? Vidente crava o vencedor de Vitória x Corinthians

Lutando para sair da zona do rebaixamento, o Vitória recebe o Corinthians pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão. Diante disso, o vidente Maurício, do canal "Fanátticos", analisou as probabilidades desta partida e apontou um favoritismo para a equipe paulista.

Segundo o tarólogo, o primeiro tempo entre as equipes deve ser marcado por poucas oportunidades de gol. Na visão de Maurício, o Corinthians terá mais equilíbrio e controle do jogo, durante a segunda etapa, e poderá encontrar soluções vindas do banco, que podem garantir a vitória.

Por outro lado,os donos da casa devem começar controlando a posse de bola, buscando dificultar o jogo do Corinthians. No entanto, o Vitória precisa ficar atento aos espaços deixados, durante suas investidas ao ataque. Para o vidente, a estratégia da equipe baiana pode se tornar ineficaz durante os 90 minutos.

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante disputada, com poucas oportunidades para cada lado. A vitória deve ser construída por detalhes e a tendência é de que o Corinthians tenha mais chances de vencer o confronto da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vitória x Corinthians

Ocupando a 17ª posição, o Vitória aposta no apoio da sua torcida para o confronto contra o Corinthians, neste sábado (25). Na última rodada, o time de Jair Ventura bateu o Santos, na Vila Belmiro, e chegou aos mesmos 31 pontos do adversário. Um novo triunfo pode empurrar o Peixe para a zona de rebaixamento, aumentando a confiança do elenco baiano.

Já o Corinthians, determinado a se consolidar na parte superior da tabela, não pretende dar vida fácil ao Vitória. Após derrotar o Atlético-MG na rodada passada, o time de Dorival Júnior busca emplacar a segunda vitória consecutiva, reforçando sua ascensão no campeonato.