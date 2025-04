Confira programação completa da semana decisiva para o Vitória

A programação do Vitória para semana decisiva começou na tarde desta segunda-feira, no primeiro treino da equipe após derrota para o Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro agora se prepara para enfrentar o Defensa y Justicia, favorito do grupo na Sul-Americana, e o Altético-MG, pelo Brasileirão, respectivamente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thiago Carpini comanda treino do Vitória<br><br>Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Às 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), o Vitória entra em campo contra o time argentino no estádio Norberto "Tito" Tomaghello em busca da primeira vitória na competição continental, já que empatou por 1 a 1 na estreia contra a Universidad Católica. Vale destacar que o Defensa y Justicia não saiu do zero contra o Cerro Largo e também ficou no empate na rodada inicial.

O primeiro treino voltado para essa partida importante fora de casa foi realizada na tarde desta segunda e contou com situações de ataque contra defesa e trabalho de posicionamento tático para transições ofensivas.

continua após a publicidade

A última atividade em Salvador terá início às 15h desta terça-feira, já que a delegação embarca para a Argentina às 19h. Por lá, a equipe ainda faz outro treino no CT do San Lorenzo na tarde desta quarta.

+ Guia da Sul-Americana: Vitória ressurge no continente e quer surpreender

De olho no Brasileirão

Atletas do Vitória treinam no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Depois do compromisso pela Sul-Americana, o Vitória viaja direto para Belo Horizonte para uma sequência de treinos na Toca da Raposa durante as tardes de sexta e sábado, em preparação para enfrentar o Atlético-MG. A partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para 20h30 (de Brasília), na Arena MRV.

continua após a publicidade

O Vitória ainda não venceu na Série A e é o único time sem pontuar na competição após derrotas para Juventude e Flamengo.

Veja programação detalhada do Vitória

Segunda-feira:

⚽️ Apresentação e treino - 15h

Terça-feira:

⚽️ Apresentação e treino - 15h

✈️ Viagem para a Argentina - 19h

Quarta-feira:

🎥 Coletiva virtual pré-jogo

⚽️ Treino no CT do San Lorenzo - 15h30

Quinta-feira:

⚽️ Jogo - Defensa y Justicia X Vitória

🏟️ Estádio Norberto "Tito" Tomaghello - 19h - Copa Sul-Americana - 2ª rodada

✈️ Viagem para Belo Horizonte - após o jogo

Sexta-feira:

⚽️ Treino na Toca da Raposa - 15h30

Sábado:

🎥 Coletiva virtual pré-jogo

⚽️ Treino na Toca da Raposa - 15h30

Domingo:

⚽️ Jogo - Atlético-MG X Vitória

🏟️ Arena MRV - 20:30 - Campeonato Brasileiro - 3ª rodada.