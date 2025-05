O Vitória vai passar por uma reformulação significativa nas próximas semanas. Depois de um início de temporada abaixo do esperado, em especial no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, o presidente do clube, Fábio Mota, prometeu mudanças radicais de olho na volta da parada para o Mundial de Clubes. A principal delas é a contratação de um novo executivo de futebol.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em São Paulo, o dirigente disse que o novo nome deve ser anunciado em breve.

- Já anunciamos, estamos contratando um executivo de futebol. Vamos aguardar os dois próximos jogos do Vitória, analisar o trabalho da comissão técnica jogo a jogo. Temos uma paralisação dia 12, vamos ficar 15 dias parados, o tempo que temos para contratar, trazer as peças necessárias, corrigir o rumo e sair dessa situação - revelou.

O atual diretor de futebol da equipe é Manoel Tanajura Neto, que assumiu o posto ainda no ano passado depois da saída de Ítalo Rodrigues. No entanto, a frustração com as contratações neste ano fizeram o clube se movimentar em busca de um nome que possa resolver os problemas a curto prazo.

- Vamos ter mudanças drásticas em todos os sentidos. Já tinha falado isso antes, mas a gente não pode fazer isso com precipitação. Temos que ter cuidado, responsabilidade, discernimento para tomar atitudes de um clube do tamanho do Vitória e do nível que o Vitória está hoje, aonde o Vitória se encontra hoje. Não podem ser atitudes irresponsáveis.

Mudanças no elenco do Vitória

A expectativa do presidente é ter um elenco com caras novas na reapresentação do clube no fim de junho, antes do retorno do Campeonato Brasileiro.

- A reapresentação é no dia 27 de junho. Pode ter certeza que o Vitória vai se reapresentar com muitas caras novas, e muitos dos que estão hoje não estarão na reapresentação. Temos que fazer as contratações, e os atletas só se reapresentarão no dia 27. Não adianta ânsia e agonia, temos que focar nas duas partidas por fazer antes da paralisação - projetou o presidente do Vitória.

Com a missão de chegar aos 12 pontos antes da Data Fifa, o Vitória visita o Corinthians às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão é o 17º colocado, com nove pontos.