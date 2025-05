Frustração. Essa é a palavra que define bem o sentimento dos rubro-negros depois da eliminação da Sul-Americana na última quarta-feira (28) em derrota para a Universidad Católica (EQU) por 1 a 0, no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Um empate resolvia a vida do Rubro-Negro, mas, em falha de Lucas Arcanjo, o time tomou um gol já na reta final que custou a classificação.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

No outro jogo do grupo B, o Cerro Largo venceu o Defensa y Justicia em Buenos Aires por 2 a 1, chegou aos sete pontos e ficou com a segunda posição, que era do Vitória até os 29 minutos do segundo tempo.

Em rápida entrevista coletiva após o jogo, Carpini disse que o time estava muito próximo da sonhada classificação para os play-offs e lamentou a oportunidade perdida de seguir na competição continental.

continua após a publicidade

- Sentimento é de indignação, é uma eliminação muito dolorida. Mas temos que retomar porque temos uma competição nacional muito difícil em que precisamos dar uma resposta para o nosso torcedor. A gente sonhava com essa classificação, estava palpável. Fica o sentimento de frustração e tristeza. Só resta seguir trabalhando.

O único gol do jogo saiu aos 29 minutos da segunda etapa, em jogada controlada pelo Vitória no campo de defesa. O volante Baralhas recuou para Lucas Arcanjo, mas o goleiro furou ao tentar dar um passe e viu a bola entrar de mansinho dentro do próprio gol. Um verdadeiro balde de água fria para o time que controlava o jogo e se classificava sem sustos com o empate.

continua após a publicidade

Thiago Carpini mostra frustração com eliminação do Vitória na Sul-Americana (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Faltou efetividade ao Vitória

Mas, antes mesmo da infelicidade do goleiro rubro-negro, o Rubro-Negro criou chances claras de gol que poderiam trazer mais tranquilidade ao longo do segundo tempo. Mas faltou à equipe mais precisão para definir, como alertou Thiago Carpini após eliminação do Vitória na Sul-Americana.

- Antes de tomar o gol da maneira que nós tomamos, criamos diversas oportunidades tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Precisávamos ser um pouco mais eficientes, essa falta de eficiência tem nos custado resultados - destacou o treinador.

Depois do duro golpe na Sul-Americana, resta ao Vitória voltar as atenções para o Brasileirão. Na luta contra a zona de rebaixamento, o Leão tem compromisso importante às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) na Neo Química Arena, onde enfrenta o Corinthians pela 11ª rodada.