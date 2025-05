O Vitória amargou uma eliminação dolorida na Sul-Americana na noite desta quarta-feira (28) ao perder para a Universidad Católica (EQU), em Quito, por 1 a 0. Com o jogo controlado e um atleta a mais em campo, o Rubro-Negro sofreu o único gol do jogo em uma falha de Lucas Arcanjo, que deixou a bola passar por debaixo dos pés após recuou de Baralhas em jogada no campo de defesa.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A derrota atrapalhou os planos do Vitória, que, mesmo com o resultado positivo do Cerro Largo, precisava apenas de um empate para se classificar. O Rubro-Negro terminou a fase de grupos na terceira posição, com seis pontos.

Em entrevista na saída do campo, o meia Matheuzinho, desolado, apontou erros do Vitória na partida decisiva pela Sul-Americana e disse que gols sofridos dessa forma fazem parte do futebol.

continua após a publicidade

- Difícil falar agora... A gente estava controlando bem o jogo, infelizmente tomamos o gol em erro nosso. Mas faz parte do jogo, a gente tentou, não conseguiu fazer o gol, mérito deles. Agora é focar no Brasileiro. A gente não matou o jogo, esse foi o problema. Temos que focar no Brasileiro, temos um jogo difícil contra o Corinthians fora de casa, não tem terra arrasada, agora é focar - afirmou o camisa 30 em entrevista à ESPN.

Matheuzinho em ação na partida entre Universidad Católica e Vitória na Sul-Americana (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que resta ao Vitória?

Agora o Rubro-Negro vai direcionar todas as atenções para o Campeonato Brasileiro. Às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), o time tem um compromisso importante contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada. Essa será a última chance para o Vitória sair da zona de rebaixamento antes da Data Fifa.

continua após a publicidade

O elenco só volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Cruzeiro, no Barradão. O Leão é o 17º colocado da Série A, com nove pontos. Vale lembrar que o time também está na fase final da Copa do Nordeste, mas as datas dos jogos ainda não foram definidas.