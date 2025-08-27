A goleada sofrida para o Flamengo ainda causa consequências nos bastidores do Vitória. Durante treino de reapresentação nesta quarta-feira, membros de uma torcida organizada do clube foram ao Barradão cobrar resultados e desempenho dos atletas.

Em vídeo publicado no perfil oficial da organizada é possível ver os jogadores todos sentados para ouvir uma das lideranças da torcida reclamar da postura do time na goleada vexatória de 8 a 0 sofrida pelo time na última segunda-feira, além de outros resultados frustrantes ao longo do Brasileirão.

— Estou aqui em nome de milhares de torcedores envergonhados. Em nome de uma instituição centenária que vocês mancharam a história. Uma coisa é incompetência, mas covardia não dá para aceitar. Ao contrário de vocês, que tem uma vida maravilhosa aqui, que recebem R$ 200 e R$ 300 mil, recebem em dia, o salário de vocês nunca atrasou aqui. Tem torcedor lá fora que passa fome para estar no estádio de futebol — iniciou.

— São três empates aqui no Barradão tomando gol nos acréscimos. A gente estava achando que era incompetência, estava segurando a onda, pedindo calma. Mas depois do jogo do Flamengo ficou muito claro que não é incompetência. Não é nem ruindade, é covardia mesmo. Vocês foram frouxos, são covardes com a gente. Isso não é aceitável. Vocês estragam a vida da gente. Vocês deveriam ter vergonha. Vocês tomaram 8 a 0 e não tiveram coragem nem de dar porrada [...] Vocês levaram nosso nome para o buraco junto, vão ficar na história com a maior goleada do Campeonato. Agora estamos com essa mancha eternamente, e isso é inaceitável.

Nova etapa no Vitória

O elenco do Vitória agora tenta levantar a poeira em mais três sessões de treino antes da partida contra o Atlético-MG, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão. Depois da demissão de Fábio Carille, o Rubro-Negro será comandado por Rodrigo Chagas, que estava no time sub-20 e deve ser efetivado no cargo.