Jair Ventura exalta triunfo do Vitória: 'A gente está vivíssimo'

O Vitória derrotou o Sport por 3 a 1 no último domingo (23), fora de casa, pela 35ª rodada do Brasileirão. Jair Ventura, técnico da equipe baiana, falou sobre o resultado e destacou que a equipe segue viva na briga contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

— Tem coisas que são incontroláveis, mas dentro do que dá para controlar, estou muito satisfeito. O que vai acontecer no final eu não sei, mas acho que nosso torcedor é sabedor de que a gente vem em uma crescente como equipe. Recuperando atletas, potencializando individualmente. Um time extremamente organizado e competitivo. É isso que me cobraram, é isso que eu falei que poderia entregar - disse o treinador.

— E a gente está vivíssimo aí. Como não fazemos metas, não sei quem é que vai ficar no nosso lugar. Se vai ser o Santos, Internacional ou outras equipes. Mas que a gente possa estar no último jogo como estamos falando. É difícil. Não sei como vai ser o cenário, mas que possa ser um cenário bom e eu possa estar comemorando - completou.

continua após a publicidade

➡️ Vitória supera o Sport, respira e deixa o Z4 do Brasileirão

Partida entre Sport e Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Marlon Costa/Agif/Gazeta Press)

A equipe de Jair Ventura abriu o placar com um gol contra de Luan Cândido. Logo depois, Cantalapiedra ampliou o marcador. O Sport diminuiu com Pablo, mas Renato Kayzer decretou a vitória baiana.

O placar levou o Vitória para a 16ª colocação, fora do Z4, com 39 pontos. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Santos na rodada, já que os paulistas visitam o Internacional nesta segunda-feira (24).

continua após a publicidade

➡️ Renato Kayzer se emociona após triunfo do Vitória: 'Inexplicável'

Próximo jogo do Vitória

Após derrotar o Sport, o Vitória voltará a campo no sábado (29), em casa, contra o Mirassol. O duelo pelo Campeonato Brasileiro terá início às 16h (de Brasília).