Análise: Vitória entra ligado contra o Sport e ganha jogo-chave na luta por permanência

O Vitória está mais vivo do que nunca. Em jogo inegociável nos planos da equipe para se manter na elite do futebol brasileiro, o Rubro-Negro baiano conseguiu aproveitar os bons momentos nos minutos iniciais de cada tempo para bater o Sport por 3 a 1 em plena Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão. Os gols de Luan Cândido (contra), Cantalapiedra e Renato Kayzer tiraram a equipe, momentaneamente, da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Cantalapiedra faz segundo gol do Vitória contra o Sport (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como já era de se esperar, o Vitória começou a partida com mais sede na Ilha de Retiro, afinal precisava do resultado para ganhar gás na luta contra o rebaixamento e sair do Z-4. E a pressão logo surtiu efeito. Aos 13 minutos, Baralhas pegou sobra na entrada da área e contou com desvio em Luan Cândido antes da bola entrar de mansinho na meta de Caíque França.

O Rubro-Negro seguiu em alta voltagem e rapidamente ampliou em jogada aguda pela ponta direita, que terminou com cruzamento de Cáceres na medida para Aitor Cantalapiedra pegar em cheio na segunda trave e estufar as redes do Sport.

continua após a publicidade

Mas o Vitória não manteve essa pegada durante todo o primeiro tempo e deixou a equipe pernambucana crescer. Com uma marcação mais "frouxa", o time de Jair Ventura viu os mandantes diminuírem com Pablo, que apareceu sozinho dentro da área depois de cruzamento rasteiro para finalizar sem chances para Thiago Couto.

A equipe baiana parece ter perdido a ambição na partida e correu riscos de levar o empate na reta final do primeiro tempo, que terminou com o Sport em superioridade.

continua após a publicidade

Vitória respira aliviado

Renato Kayzer comemora gol contra o Sport (Foto: Marlon Costa/ Agif/Gazeta Press)

O segundo tempo parecia ganhar contornos dramáticos para os rubro-negros que lotaram o setor visitante da Ilha do Retiro, mas Renato Kayzer, que entrou justamente no intervalo, brilhou mais uma vez com a camisa vermelha e preta e garantiu um conforto maior para o time ao marcar o terceiro gol logo aos dois minutos. Agora, o camisa 79 é o artilheiro da equipe no ano, com nove bolas nas redes.

Diferente do primeiro tempo, o Vitória não arrefeceu a marcação e se manteve ligado até o apito final, sem dar espaços ao Sport.

Missão cumprida! São três pontos que estavam no planejamento do clube nesta luta árdua contra o rebaixamento, mas nada melhor do que planejar e executar. Além da vitória contra um time rebaixado, o resultado dá confiança e quebra marcas importantes, afinal foi apenas a segunda vitória do time fora de casa neste Brasileirão e a primeira em todo o campeonato por dois ou mais gols de diferença.

Agora, a equipe baiana está fora da zona de rebaixamento, com 39 pontos, e depende do resultado do confronto direto entre Internacional e Santos, marcado para as 21h desta segunda (horário de Brasília), no Beira-Rio, para se manter na 16ª posição.