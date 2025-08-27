A frustração ainda não passou, mas o Vitória tenta se reestruturar depois da goleada sofrida para o Flamengo na última segunda-feira. Um dos pilares dessa reconstrução é o treinador Rodrigo Chagas, ídolo do Rubro-Negro que deve assumir o clube de forma definitiva depois da demissão de Fábio Carille.

Chagas concedeu sua primeira entrevista coletiva como técnico do Vitória na tarde desta quarta-feira, no Barradão, e lamentou o momento vivido pelo clube, que segue estacionado na zona de rebaixamento do Brasileirão depois de sofrer 8 a 0 do Flamengo.

— Para falar a verdade eu não queria estar aqui neste momento, eu queria o Vitória brigando por Libertadores e Sul-Americana. Mas os profissionais da área têm que estar preparados para, quando solicitados, fazer o melhor. Essa é minha ideia. Tenho o DNA do clube, vou trabalhar para fazer com que o Vitória retorne com grandes jogos, grandes resultados — iniciou.

Rodrigo Chagas, novo técnico do Vitória, ao lado do diretor de futebol Gustavo Vieira (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Para escapar desse momento que o Vitória vive, Rodrigo Chagas traça como meta trabalhar o psicológico dos jogadores para a sequência do campeonato. Vale destacar que ele estará à frente da equipe às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) em jogo contra o Atlético-MG, no Barradão.

— A primeira coisa que temos que trabalhar é o psicológico dos atletas. Espero fazer um trabalho de recuperação psicológica neste momento. Fazer eles acreditarem que podem fazer. Dentro disso, necessito do apoio da nossa torcida. Sei que existe um carinho muito grande por mim, onde chego sou bem recebido pelos torcedores. Espero ter todo apoio no domingo, para dar a eles esse grande presente, que seria uma vitória neste domingo — apontou.

Autonomia para trabalhar no Vitória

De acordo com Rodrigo Chagas, que foi apresentado à imprensa ao lado do diretor de futebol Gustavo Vieira, o presidente Fábio Mota deu total liberdade para trabalhar. O técnico comanda seu primeiro treino à frente do clube nesta quarta-feira e terá mais três atividades antes de entrar em campo no domingo.

— O presidente me deu total liberdade, carta branca para trabalhar. Essa confiança é importante. Dentro das minhas ideias, das minhas convicções, posso fazer meu melhor. Não houve nenhum tipo de objeção. Pelo contrário, recebi total liberdade para trabalhar — confirmou.

Rodrigo Chagas é o novo técnico do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ex-lateral do clube na década de 1990, Rodrigo Chagas manteve a ligação com o Vitória depois de pendurar as chuteiras e passou a treinar as categorias de base. Ele chegou a assumir o elenco profissional durante a Série B de 2020 e conseguiu livrar o time do rebaixamento. O treinador se manteve à frente da equipe até meados de 2021, quando foi contratado pelo Jacuipense.

Ao todo, foram 34 jogos de Rodrigo Chagas como treinador do time profissional do Vitória, com 13 vitórias, 14 empates e sete derrotas.

— É a minha sexta passagem pelo clube, três como atleta, e a terceira agora como treinador. Vim para a base e tinha um plano de carreira para chegar aqui, logicamente que atingir o profissional…para falar a verdade eu não queria estar aqui neste momento, eu queria o Vitória brigando por Libertadores e Sul-Americana. Mas os profissionais da área temos que estar preparados para, quando solicitado, fazer o melhor. Essa é minha ideia. Tenho o DNA do clube, vou trabalhar para fazer com que o Vitória retorne com grandes jogos, grandes resultados — concluiu.