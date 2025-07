Uma das principais contratações do Vitória para esta temporada, o atacante Romarinho enfim está perto da sua estreia com a camisa vermelha e preta. Já regularizado, ele treina normalmente com elenco e pode entrar em campo na noite deste domingo, quando o Rubro-Negro recebe o Palmeiras, no Barradão. Esse, inclusive, é o desejo do atleta, que guarda momentos especiais em jogos contra o Verdão.

Na sua entrevista de apresentação ao Vitória, ele já tinha projetado essa estreia contra o time de Abel Ferreira.

— Jogar contra o Palmeiras é o meu objetivo. Gosto de jogar jogo grande. E contra o Palmeiras sempre deu certo. Espero estar bem para jogar contra o Palmeiras e qualquer outro time. Sobre o Corinthians, tive algumas conversas antes, agora também, mas não deu certo. Clube que respeito muito, mas não deu certo.

— Gosto diferente. Espero poder jogar, participar do jogo. Vai depender do Carille e da minha condição física. Estou pronto para jogar a estrear. É um grupo bacana, que me recebeu bem. Espero sair dessa zona de desconforto o mais rápido possível — avisou.

Romarinho deve disputar uma vaga como ponta no ataque do Vitória. Seus concorrentes são: Osvaldo, Erick, Lucas Braga, Felipe Cardoso, Fabri e Aitor Cantalapiedra.

Ex-Corinthians, Romarinho é apresentado oficialmente no Vitória e espera estrear contra o Palmeiras (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Provocações, gols e histórico vitorioso contra o Palmeiras

Esse "gosto diferente" para Romarinho contra o Palmeiras não é à toa. Hoje com 34 anos, ele jogou por cinco times brasileiros além do Vitória, todos eles paulistas: Rio Branco-SP, Desportivo Brasil, São Bernardo, Bragantino e Corinthians.

continua após a publicidade

Durante a trajetória, o Palmeiras cruzou o caminho de Romarinho sete vezes, e o atacante quase sempre deixou sua marca. Foram três vitórias, três empates e só uma derrota, com direito a seis gols marcados.

Jogos de Romarinho contra o Palmeiras:

🔄Rio Branco-SP 2 x 2 Palmeiras - 16ª rodada do Paulistão 2010;⚽

❌Bragantino 1 x 2 Palmeiras - 1ª rodada do Paulistão 2012;

✅Corinthians 2 x 1 Palmeiras - 6ª rodada do Brasileirão 2012;⚽⚽

✅Palmeiras 0 x 2 Corinthians - 25ª rodada do Brasileirão 2012;⚽

🔄Corinthians 2 x 2 Palmeiras - 8ª rodada do Paulistão 2013;⚽

🔄Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 1ª fase do Paulistão 2014;⚽

✅Corinthians 2 x 0 Palmeiras - 12ª rodada do Brasileirão 2014.

Romarinho defendeu o Corinthians entre 2012 e 2014, fez 140 jogos oficiais e marcou 25 gols.

Em seu período pelo Corinthians, por exemplo, Romarinho jogou contra o Palmeiras cinco vezes e marcou cinco gols, média de um por jogo. É por isso que o atleta gosta de enfrentar o Verdão e também de provocar, como já fez em alguns vídeos nas redes sociais.

— Acharam que eu não ia aparecer, né "porcada"?! Mais uma sapecada no nosso parque de diversões: o Allianz Parque. Eu já sabia! — provocou em vídeo publicado no Instagram no dia 10 de abril de 2018, depois do Corinthians conquistar o Campeonato Paulista na casa do rival. À época, Romarinho estava no Al-Jazira (EAU).

Depois do Derby da última quarta-feira, em que o Corinthians levou a melhor, pelas oitavas da Copa do Brasil, Romarinho vai ter a chance de aproveitar o embalo a partir das 19h30 deste domingo (horário de Brasília), quando o Palmeiras visita o Vitória pela 18ª rodada do Brasileirão, para ajudar a afastar o Rubro-Negro baiano da zona de rebaixamento.