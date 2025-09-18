Quinto estrangeiro contratado pelo Vitória nesta temporada, Kike Saverio tem 26 anos e já rodou por vários clubes europeus, mas o atacante foi projetado para o mundo do futebol em um dos maiores times do continente: o Barcelona. Seu destaque em La Masia chamou a atenção e fez a equipe catalã estabelecer uma multa de cerca de 50 milhões de euros para segurar o jogador.

Kike Saverio ainda estava nas categorias de base do Barça, em 2018, quando foi promovido ao time "B" e assinou um novo contrato válido até 2020. Mas o que chamou a atenção foi a multa rescisória multimilionária imposta pelo clube. Na cotação atual, esse valor chegaria a R$ 313 milhões.

Saverio, inclusive, foi muitas vezes tratado como uma joia equatoriana emergente no cenário internacional e gerou expectativas, que acabaram quebradas justamente em 2020, já que ele ficou sem oportunidades no time principal do Barcelona e não renovou contrato.

Depois o atacante rodou por Osasuna (ESP), FC Andorra (AND), Ponferradina (ESP) e Deportivo (ESP) antes de chegar ao Aris, da Grécia, seu último clube antes de vir para o Vitória. Por lá, o atleta atuou em 54 oportunidades, com sete gols e seis assistências.

Ex-Barcelona, Kike Saverio vai usar a camisa 19 no Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Kike Saverio no Vitória

O novo atacante do Rubro-Negro já passou por exames na Toca do Leão e treina normalmente com o restante do grupo. Saverio vai vestir a camisa 19 no Vitória e tem apresentação oficial marcada para a tarde desta quinta-feira, no Barradão. Há a expectativa de uma possível estreia contra o Fluminense, às 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Vale lembrar que o atacante assinou com o clube baiano em definitivo até junho de 2026.