Vitória anuncia a contratação de Martínez, ex-Fortaleza

O Vitória anunciou oficialmente, na noite desta quarta-feira, a contratação do meia argentino Emmanuel Martínez. O atleta de 31 anos é o sexto reforço do Rubro-Negro nesta temporada e chega em definitivo com contrato de dois anos.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Martínez, inclusive, já está em Salvador e foi ao Barradão para acompanhar a partida entre Vitória e Juazeirense, pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

Além de Martínez, o Leão da Barra já anunciou as contratações de Riccieli (zagueiro), Diogo Silva (zagueiro), Mateusinho (lateral-direito), Nathan Mendes (lateral-direito) e Caíque Gonçalves (volante). Vale lembrar que, depois da saída de Gustavo Vieira, Sérgio Papellin se tornou o novo diretor de futebol do clube.

continua após a publicidade

Martínez, ex-meia do Fortaleza, acertou em definitivo com o Vitória e vai defender a equipe pelos próximos dois anos. Ex-Fortaleza, Martínez chega ao Vitória por dois anos (Foto: Mateus Lotif/FEC)

➡️ Aposte em todos os jogos do Colossal com a Novibet

A carreira de Martínez, reforço do Vitória

Emmanuel Martínez é um atleta mais experiente em relação ao outros contratados e chega em definitivo para reforçar o Vitória no Brasileirão. Vale lembrar que o Fortaleza pagou cerca de R$ 8 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao América-MG em 2024, seu antigo clube. Depois de 56 jogos pelo Leão do Pici, somando as temporadas 2024 e 2025, ele perdeu espaço na reta final do ano passado e entrou em campo pela última vez no empate sem gols contra o Vélez Sarsfield, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, no dia 12 de agosto.

Formado no River Plate, Martínez acumula passagens por San Martin de San Juan (ARG), Chicarita JRs (ARG), Deportivo Cuenca (EQU), Barcelona (EQU) e América-MG.

continua após a publicidade

Em 2025, Martínez atuou em 31 partidas, com um gol marcado e duas assistências.