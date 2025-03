A Diretoria de Competições da CBF divulgou na noite desta sexta-feira (7) a tabela detalhada da primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Com início confirmado para sábado, 29 de março, as duas primeiras equipes a entrarem em campo são justamente a campeã e a vice de 2024, coincidentemente, os dois últimos campeões brasileiros: Palmeiras e Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Verdão, campeão brasileiro de 2023, recebe o Glorioso, vitorioso no ano passado, às 16h30m (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. Segundo o documento da CBF, o jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.

No horário das 18h30m acontecem mais cinco jogos, um deles com o estreante Mirassol que visita o Cruzeiro no Mineirão, única partida da rodada que terá transmissão da Amazon Prime - os demais terão transmissão do Premiere; e às 21h, fechando o primeiro dia de competição, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei 2025, recebe o Internacional, no Maracanã, com transmissão do Sportv e do Premiere.

continua após a publicidade

Palmeiras e Botafogo abrirão o Brasileirão 2025. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Primeira rodada terá mais jogos domingo e segunda

Mais duas partidas acontecerão no domingo. O São Paulo recebe o Sport no Morumbis, às 16hm com transmissão do Sportv e do Premiere; e às 18h30m, com transmissão da Record, da Cazé TV e do Premiere, Vasco x Santos, em São Januário.

Na segunda, Bragantino e Ceará se enfrentam no Nabi Abi Chedid, com transmissão do Premiere.

Confira os jogos da primeira rodada do Brasileirão

Sábado, 29 de março

16h30m - Palmeiras x Botafogo - Allianz Parque (São Paulo) - Globo e Premiere

18h30m - Cruzeiro x Mirassol - Mineirão (Belo Horizonte) - Amazon Prime

18h30m - Grêmio x Atlético-MG - Arena do Grêmio (Porto Alegre) - Premiere

18h30m - Bahia x Corinthians - Arena Fonte Nova (Salvador) - Premiere

18h30m - Fortaleza x Fluminense - Arena Castelão (Fortaleza) - Premiere

18h30m - Juventude x Vitória - Alfredo Jaconi (Caxias do Sul) - Premiere

21h - Flamengo x Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro) - Sportv e Premiere

Domingo, 30 de março

16h - São Paulo x Sport - MorumBIS (São Paulo) - Sportv e Premiere

18h30m - Vasco x Santos - São Januário (Rio de Janeiro) - Record, Premiere e Cazé TV

Segunda, 31 de março

20h - Red Bull Bragantino x Ceará - Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista) - Premiere