Depois de oito anos, o Vitória volta a uma competição internacional. Às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), a equipe recebe a Universidad Católica (EQU), no Barradão, pela primeira rodada da Sul-Americana. Essa será a oitava participação e o 21º jogo do Rubro-Negro em competições continentais na história.

continua após a publicidade

Em 2025, o Vitória está no grupo B ao lado de Defensa y Justicia (ARG), Cerro Largo (URU) e Universidad Católica (EQU).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As primeira vez

Viola contra a defesa do Vitória na Copa Conmebol de 1994 Foto: Reprodução

Fundado em 1899, o Leão só sentiu o gosto de jogar uma competição continental oficial quase um século depois, na Copa Conmebol de 1994. O Vitória, porém, não passou do Corinthians na primeira fase, já que perdeu o jogo de ida no Pacaembu por 3 a 2 e empatou no confronto de volta, no Barradão, por 1 a 1.

04/11/1994 - Corinthians 3 x 2 Vitória

Gols: Viola (3x) para o Timão; Ramon (2x) para o Vitória; Estádio: Pacaembu; Escalação do Corinthians (técnico Jair Pereira): Wílson; Leandro, Wílson Mano, Gralak e Daniel; Marcelinho Paulista, Embu e Tupãzinho (Zé Elias); Marcelinho Carioca, Viola e Adil (Souza). Escalação do Vitória (técnico Geninho): Róger; Rodrigo, João Marcelo, Flávio e Roberto; Gélson, Bebeto e Baiano; Ramon, Pichetti (Gil Baiano) e Dão (Fabinho).

11/11/1994 - Vitória 1 x 1 Corinthians

Gols: Ramon para o Vitória; Tupãzinho para o Corinthians; Estádio: Barradão; Escalação do Vitória: Róger; Rodrigo (Dourado), China, Flávio e Roberto; Gélson, Bebeto (Fabinho) e Baiano; Ramon, Dão e Pichetti. Escalação do Corinthians: Ronaldo; Leandro Silva (Paulo Roberto), Gralak, Henrique e Elias; Zé Elias, Embu e Marcelinho Paulista; Adil (Marques), Marcelinho Carioca e Tupãzinho.

Chuva de pedras em Luque

Policiais fazem a proteção enquanto pedras são arremessadas pela torcida paraguaia Foto: Reprodução

Três anos depois, o Vitória fez participação um pouco mais duradoura na Copa Conmebol 1997. Na primeira fase, o Leão eliminou o Sportivo Luqueño (PAR) com duas vitórias convincentes: 2 a 0 no jogo de ida, na Fonte Nova, e 4 a 1 no jogo de volta, em Luque, no Paraguai.

continua após a publicidade

O detalhe é que perto dos 17 minutos do segundo tempo, quando o Vitória já vencia por 4 a 1, o goleiro brasileiro Zé Carlos foi atingido na cabeça por uma pedra jogada por torcedores. A partir daí começou um chuva de pedras arremessadas das arquibancadas em direção ao campo, o que forçou o rubro-negro a deixar o gramado.

Sobrou até para o árbitro Oscar Sequera, que encerrou a partida e precisou ser escoltado por escudos dos policiais ao sair em direção aos vestiários.

continua após a publicidade

Depois dessa primeira fase caótica, o Vitória enfrentou o Lanús na sequência. O Rubro-Negro largou bem e venceu por 1 a 0 no Barradão com gol de Saulo, mas foi derrotado por 3 a 1 no jogo de volta, na Argentina, e acabou eliminado para o Lanús, que foi vice-campeão daquela edição ao perder a final para o Atlético-MG.

Agora sim, Sul-Americana

Marcinho comemora gol do Vitória contra o Sport pela Sul-Americana Foto: Felipe Oliveira / EC Vitória

Depois de disputar duas edições da Copa Conmebol, o Vitória entrou em campo por competições continentais só em 2009, quando o torneio já era chamado de Sul-Americana. À época, nove times brasileiros lutavam pela taça: Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Coritiba, Flamengo, Fluminense, Goiás, Internacional e Vitória.

O adversário do Rubro-Negro na primeira fase foi o Coritiba. No jogo de ida, disputado no Barradão, o Vitória venceu por 2 a 0 com gols de Uélliton e Jackson. Na partida de volta, porém, veio o susto. O Coxa contou com noite artilheira de Marcelinho Paraíba e Renatinho e devolveu o mesmo placar do primeiro jogo, o que levou a disputa para os pênaltis. Na marca da cal o Leão baiano se garantiu e venceu por 5 a 3 para carimbar vaga na segunda fase.

O próximo adversário do Vitória foi o River Plate (URU), que aplicou uma goleada por 4 a 1 logo no primeiro jogo, disputado no Centenário, em Montevidéu. Na partida da volta, já cambaleado, o máximo que o Rubro-Negro conseguiu foi o empate por 1 a 1, com gol de Elkeson.

Já em 2010 e 2013 o Vitória foi eliminado logo no primeiro jogo que disputou, contra Palmeiras e Coritiba, respectivamente.

2010:

Vitória 2 x 0 Palmeiras (gols de Ramon e Neto Coruja); Palmeiras 3 x 0 Vitória (dois gols de Tadeu e um de Marcos Assunção).

2013:

Vitória 1 x 0 Coritiba (gol de Fabrício); Coritiba 1 (4) x (3) 0 Vitória (gol de Júlio César).

Vitória x Nacional pela Sul-Americana 2014 Foto: Divulgação / Conmebol

No ano seguinte, em 2014, o Vitória passou da primeira fase mais uma vez ao derrotar o Sport tanto na Ilha do Retiro (1 a 0) quanto no Barradão (2 a 1). No entanto, o time enfrentou o tradicional Atlético Nacional (COL) na terceira fase e caiu após empate por 2 a 2 na Colômbia e derrota por 1 a 0 no Barradão.

Última participação do Vitória

O ano de 2016 foi o último em que o Vitória participou de um competição continental. O time entrou logo na segunda fase e teve novamente o Coritiba no caminho. No jogo da ida, na Arena Fonte Nova, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e levou esperanças para o Couto Pereira. Mas, na casa do adversário, o Vitória foi superado por 1 a 0 e acabou eliminado pelo critério de gols fora daquela competição, que terminou com a Chapecoense campeã após a tragédia que chocou o mundo do esporte.

25/08/2016 - Vitória 2 x 1 Coritiba

Gols: Diego Renan e Kieza (Vitória); Evandro (Coritiba); Estádio: Arena Fonte Nova; Escalação do Vitória (técnico Vágner Mancini): Fernando Miguel; Diogo Mateus (Euller), Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo (Serginho) e Cárdenas; Kieza, Marinho e Vander (Rodrigo Ramalho); Escalação do Coritiba (Paulo César Carpegiani): Wilson; Dodo, Luccas Claro, Juninho e Juan; Edinho, Joao Paulo, Raphael Veiga, Evandro (Amaral); Neto Berola (Bernardo) e Kleber.

31/08/2016 - Coritiba 1 x 0 Vitória

Gol: Iago (Coritiba); Estádio: Couto Pereira; Escalação do Coritiba: Wilson; Benítez, Luccas Claro, Juninho e Juan; Alan Santos (Carlinhos), Amaral (Bernardo), João Paulo e Raphael Veiga; Neto Berola e Kleber (Iago); Escalação do Vitória: Fernando Miguel, Diogo Mateus, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Amaral (David), Zé Welison (Flavio), Marcelo e Sherman (Serginho); Marinho e Kieza.

Elenco do Vitória comemora triunfo diante do Coritiba pela Sul-Americana 2016 Foto: Divulgação / Conmebol

Nesta quarta, oito anos depois, o Vitória entra em campo novamente pela Sul-Americana, desta vez em um formato diferente. A primeira fase do torneio é dividida em grupos de quatro time, em que todos se enfrentam duas vezes. Ao final desses confrontos, o primeiro colocado vai direto às oitavas de final, enquanto as equipes que ficarem em segundo enfrentam os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Os vencedores dessas partida também vão às oitavas.