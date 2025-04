O Vitória fechou a preparação para enfrentar a Universidad Católica (EQU) na última terça-feira, em treino realizado na Toca do Leão. As grandes novidades são os retornos dos meias Matheuzinho e Baralhas, que podem pintar na escalação às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela primeira rodada da Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Matheuzinho em treino do Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Neste último treino, Baralhas, que estava com incômodo no quadril, e Matheuzinho, em transição após lesão lesão muscular, participaram das atividades e devem ser opção para o técnico Thiago Carpini contra a Universidad Católica.

Em diversas entrevistas, inclusive, o treinador já revelou que precisa de Maheuzinho para que o esquema funcione, como no último sábado, após derrota para o Juventude.

continua após a publicidade

- Claro que quando Matheusinho joga, falei em outros momentos, não temos atletas com a mesma característica dele, que consegue quebrar linhas, driblar, fazer a equipe jogar - destacou Carpini.

Matheuzinho se machucou depois da partida contra o Maranhão, no dia 25 de fevereiro, pela Copa do Brasil. Ele só voltou aos gramados no jogo de volta da final do Campeonato Baiano contra o Bahia, mas, segundo Carpini, o meia jogou no sacrifício, ainda sem condições de entrar em campo.

continua após a publicidade

Já Baralhas teve o problema no quadril no decorrer da última semana e foi desfalque na partida contra o Juventude, no último sábado.

Baralhas comemora gol pela Copa do Brasil Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Próximos jogos do Vitória

Ainda é incerta a presença de Matheuzinho e Baralhas em campo pelo Vitória na Sul-Americana, mas há grandes possibilidades dos dois estarem em campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já na próxima quinta-feira o Vitória vai a Argentina, onde enfrenta o Defensa y Justicia pela segunda rodada da competição continental.

+ Vitória na Sul-Americana: conheça a Universidad Católica